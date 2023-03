nepszava.hu;

2023-03-09 17:07:00

A grúz kormánypárt visszavonta a putyini mintájú külföldi ügynök-törvényjavaslatát, de az ellenzék tovább tüntet

Az amúgy is oroszbarátsággal vádolt kabinetnek a civil szervezeteket ellehetetlenítő lépése az egykori szovjet tagállam EU-csatlakozását végképp zárójelbe tehette volna.

A grúziai kormánypárt, a Grúz Álom csütörtökön bejelentette, hogy „feltétel és fenntartások nélkül” visszavonja a külföldi ügynökökről szóló törvényjavaslatot, miután az elmúlt két éjjel heves ellenzéki tiltakozások zajlottak Tbilisziben – írja a Reuters. A törvényjavaslat ellen már a múlt héten megkezdődtek, ugyanis annak alapján azoknak a grúz szervezeteknek, amelyek finanszírozásuk több mint 20 százalékát külföldről kapják, „külföldi ügynökként” kellett volna regisztrálniuk, különben pénzbírsággal fenyegették őket. A tervezett jogszabály erősen hajaz a putyini Oroszországban már több mint egy évtizde a civil szervezetek megregulázására alkalmazotthoz, valamint az Európai Bíróság által is jogellenesnek minősített magyar „civil törvényhez”, amely módosítására utólag a magyar kormány is kényszerült.

Grúz kormányzati tisztviselők szerint a javaslatokra azért volt szükség, hogy „kiirtsák a külföldi befolyást és a kémeket” a politikai színtérről. Az érvelés is ismerős: „a grúzoknak joguk van tudni, hogy ki finanszírozza az ott dolgozó nem kormányzati szervezeteket”. Bár Grúzia korábban jelezte, hogy csatlakozna az Európai Unióhoz, egyelőre még csak tagjelölt sem lehetett, így az egykori szovjet tagállam ellenzéki pártjai napok óta tiltakoznak „az orosz ihletésű tekintélyelvű váltás ellen, amely veszélyezti az ország uniós csatlakozásának a reményét”. Az Európai Unió grúziai delegációja üdvözölte a törvénytervezet visszavonásáról szóló döntést. – Arra biztatjuk Grúzia minden politikai vezetőjét, hogy inkluzív és konstruktív módon folytassák az EU-párti reformokat – írták a Twitteren.

A kormányon lévő Grúz Álom a törvénytervezet visszavonása kapcsán közleményt adott ki, és azzal indokolta a lépését, hogy „csökkenteni kell a konfrontációt a társadalomban”, ugyanakkor elítélte a szerinte „radikális ellenzék hazugságait”. Ezzel szemben az ellenzék csütörtök este is tüntetésre készül, és elvárják, hogy a kormány hivatalosan is jelentse be a törvényjavaslat visszavonását, továbbá engedjék szabadon azokat, akiket az elmúlt napokban vettek őrizetben a tüntetéseken.