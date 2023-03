Megnevezték a hamburgi merénylőt, egy meg nem született magzat is a vérengzés áldozata lett

Népszava-MTI;

2023-03-10 16:33:00

A 35 éves Philipp F. magával is végzett. Engedéllyel tartott fegyvert.

Egy hét hónapos terhes nő még meg sem született kislánya egy 28 hetes magzat is azok között volt, akik meghaltak egy Jehova Tanúi hamburgi imaházában csütörtök este történt lövöldözésben. A hét halálos áldozat közül négy férfi és két nő, míg a nyolc sebesültből hat nő és két férfi közül négyen életveszélyben vannak – minderről a pénteken tartott sajtótájékoztatón Matthias Tresp, a hamburgi állami rendőrség főnök beszélt, hozzátéve, hogy maga a váranós nő túlélte a támadást. Az elkövető, egy 35 éves helyi férfi, Philipp F. korábban a gyülekezet tagja volt, de másfél éve szakított a közösséggel. Tette után magával is végzett, és bár indíték egyelőre ismeretlen, a politikai okokat kizárták a hatóságok.

Philipp F.-nek 2015 óta volt bejelentett lakhelye Hamburgban; sportlövői engedéllyel rendelkezett, a merénylethez egy félautomata pisztolyt használt, amely 2022. decembere óta legálisan a tulajdonában volt – idézte a Reuters az egyik hamburgi államügyészt. Az az előzmény is ismertté vált, hogy a férfiról valakik névtelen levelet küldtek a rendőrségnek, hogy mentális betegségben szenvedhet, de nem fordult orvoshoz, így nem lenne szabad fegyvert tartania. Ugyanakkor „nem voltak róla szélsőséges nézetekre utaló adatok”, neve csak a fegyvertartási kérelme miatt szerepelt a rendőrségi nyilvántartásokban.

A rendőrfőnök ismertette, hogy az első riasztás 21:04-kor futott be a rendőrséghez, az első járőr pedig már 21:08-kor a helyszínen volt. Egy perccel később a rendkívüli helyzetek kezelését támogató bevetési egység is megérkezett. A a Jehova Tanúi imaházának otthont adó épületből húsz embert menekítettek ki. A támadó először a közösség ház előtt leadott tíz lövést egy járműre, majd egy betört ablakon át behatolt az épületbe, ahol mintegy ötvenen tartózkodtak. Szinte folyamatosan lőtt, miközben az emberek menekültek előle, kilenc, egyenként 15 darab lőszert tartalmazó tárat ürített ki. A szemtanúk közül volt, aki telefonjával készített felvételeket, amelyen látszik, hogy valaki belő az egyik ablakon.

– Philipp F. a közösség szokásos csütörtök esti összejövetelén rendezett vérfürdőt. Tette ámokfutás, és a város közelmúltjának legsúlyosabb bűncselekménye – mondta Andy Grote belügyi szenátor, aki szerint csak a rendőrség „nagyon-nagyon gyors és határozott fellépésének tulajdonítható”, hogy nincs még több áldozat és sebesült. A támadó ugyanis a háromemeletes közösségi ház egyik felső szintjére menekült, amikor megérkeztek a rendőrök, és végzett magával.

A merényletről Olaf Scholz német kancellár „Rossz hír Hamburgból” címmel a Twitteren brutális erőszak cselekménynek nevezte a támadást, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjaival, és az intézkedő biztonsági erőkkel. Mint arról lapunk is beszámolt, szintén Twitter-bejegyzésben nyilvánította részvétét a hozzátartozóknak Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere. A Jehova Tanúi a honlapjukon azt írták, hogy a vallási közösséget mélyen érintette a borzalmas támadás a hamburgi Királyság-teremben, és imádkoznak az érintettekért.

Közben a rendőrség internetes portált hozott létre, ahol az emberek fényképeket és videókat tölthetnek fel a bűncselekményről vagy a kapcsolódó eseményekről.

