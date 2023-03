nepszava.hu;

Cenzúrázta a Kossuth Rádió a vasárnapi misét, az MTVA szerint csak technikai hiba volt, hogy kivágták egy részt a prédikációból

A kecskeméti Urunk mennybemenetele-templom plébánosának a beszédéből, bíráló tanításából pont az a rész tűnt el egy időre az archívumból, amelyben a hatalom magára ismerhetett volna.

„Őrület és szintlépés: az állami rádió már a szentmiséket s cenzúrázza!” – ezzel a címmel tette közzé pénteki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a felfedezését, hogy a Kossuth Rádió archívumában a február 19-én vasárnap 10 órakor élőben közvetített kecskeméti katolikus miséből egyszerűen kivágtak egy 15 perces részt. A kivágott rész hangfelvételét az ellenzéki politikus közzé is tette az oldalán, megjegyezve: „Finta József plébános beszédének első része valóban nagyon fájhat az ostoba és kínos hatalomnak, pedig csak egy szép történetet mesélt el egy fiatal tanárnőről és néhány alapvető krisztusi tanításról beszélt úgy, hogy azt a Nagy Vezető (nem a mennybéli, hanem a felcsúti) valóban zokon vehetné, illetve soha nem fogja megérteni”.

Hadházy Ákos szerint az történhetett, hogy a propagandisták megijedhettek és arra gondolhattak, hogy valaki nehogy véletlenül vissza akarja hallgatni, netán terjeszteni is az „eretnek” gondolatokat. „Úgy oldották meg a dolgot, hogy a 10-kor leadott, négyperces hírekhez csaptak a miséből tíz percet, majd csak 10:30-tól folytatták a közvetítést. Az ostoba, túlbuzgó és talpnyaló cenzorok arra nem gondoltak, hogy ugyanazt a misét a Katolikus Rádió is közvetíti és archívumuk nekik is van. Így viszont lebuktak és pontosan rekonstruálható, hogy mi történt” – tette hozzá, majd idézte is a kivágott részt, hogy miről is beszélt a pap. Erről:

Hadházy Ákos végül hozzátette, hogy mindez „valóban szörnyű áthallásokra ad lehetőséget”. Nem így az MTVA, amely kiadott egy közlemnényt, amely szerint a kecskeméti nagytemplomból 2023. február 19-én 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban megszakítás nélkül, élőben közvetített római katolikus szentmise technikai hiba következményeként utólag hiányosan volt elérhető a közmédia internetes médiatárában, a Médiaklikken.

Az MTVA azt állította, hogy az eset körülményeinek feltárása érdekében megtették a szükséges lépéseket, és a technikai hibát a Médiaklikken oldalon javították. Az ellenzéki politikusnak odaszúrták, hogy „a cenzúra vádját” visszautasítják, ugyanakkor az MTVA „sajnálatát fejezi ki a kellemetlenségért, továbbá elnézést kér a Magyar Katolikus Egyháztól, Finta József pápai káplán, plébános helynöktől, valamint valamennyi hívőtől”.