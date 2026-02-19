Karácsony Gergely szerint nincs is járatritkítás Budapesten, de a BKK vezérigazgatója elismerte, hogy hibáztak a bevezetésénél

Walter Katalin azt mondta, csak a kommunikációval volt a gond, az intézkedéseket a saját adataik támasztották alá, de ha mégsem jön be a számításuk, akkor beavatkoznak. Karácsony Gergely ezzel szemben úgy tudja, Budapesten nincs is járatritkítás, csak átcsoportosítás van meg választási kampány.