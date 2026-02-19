A kormánypárti politikus sajnálja a történteket, a rossz látási viszonyokkal magyarázta az esetet.
A Meta bocsánatot kért a felhasználóktól, akik délután csaknem két órán át még csak bejelentkezni sem tudtak a szolgáltató platformjaiba.
Walter Katalin azt mondta, csak a kommunikációval volt a gond, az intézkedéseket a saját adataik támasztották alá, de ha mégsem jön be a számításuk, akkor beavatkoznak. Karácsony Gergely ezzel szemben úgy tudja, Budapesten nincs is járatritkítás, csak átcsoportosítás van meg választási kampány.
A kecskeméti Urunk mennybemenetele-templom plébánosának a beszédéből, bíráló tanításából pont az a rész tűnt el egy időre az archívumból, amelyben a hatalom magára ismerhetett volna.
Elnézést kér, ha megsértette a bevándorlók érzékenységét korábbi nyilatkozataival, de az ő felelőssége a magyar választópolgárok védelme. Körmenden veszélyes a helyzet, el akarják kerülni a konfliktust. Lázár János ezzel igyekezett indokolni a tegnapi Kormányinfón múlt csütörtöki, vihart kavaró kijelentését. A kancelláriaminiszter akkor egy jóindulattal tévesnek nevezhető információ kapcsán "migránsokat" vádolt azzal, hogy a körmendi befogadóállomáson kézilabdás lányokat zaklattak.