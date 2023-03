nepszava.hu;

Budapest;tender;patkányirtás;

2023-03-12 15:22:00

Ismét a Bábolna Bio irtja a patkányokat Budapesten

Az RNBH Konzorcium (amely a Kúria jogerős ítélete szerint 2018-ban a még a Tarlós István előző főpolgármester vezette önkormányzat érvénytelen ajánlatával lett győztes) állítása szerint büszke arra, hogy „úrrá tudott lenni a fővárosi patkányhelyzeten”.

Ismét a Bábolna Bio irtja a patkányokat Budapesten – derül ki a fővárosi patkányirtási tevékenységeket eddig folytató RNBH Konzorcium által a szerkesztőségünkhöz eljuttatott vasárnapi közleményből.

Mint írják, most is pályáztak, ám „idén nem jártak sikerrel, a korábbi vállalkozó vezette konzorcium ajánlatát nyilvánították nyertessé”, így az RNBH tevékenysége március 10-ével lezárult. Úgy fogalmaznak, „büszkék arra, hogy kollégáik úrrá tudtak lenni a fővárosi patkányhelyzeten, elfogadható, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően alacsony fertőzöttségi szinten tudják átadni a tevékenységet”. „Bízunk benne, hogy eredményeink fennmaradnak, a Főváros lakossága a jövőben is csak elvétve találkozik a kellemetlen kártevőkkel” – teszik hozzá.

A konzorcium állítása szerint a tevékenységük 2018-as megkezdésekor a fertőzöttség szintje mintegy ötszöröse volt az elvártnak. Azt írják, az igazolt patkányfertőzések az első hónapokhoz képest 70 százalékkal csökkentek. Állításuk szerint „2020-ban még éves szinten 11 000, 2022-ben már csak 8600 lakossági bejelentéssel kalkuláltak, az azóta regisztrált tényadat pedig ennél is jóval alacsonyabb, alig haladja meg a 6.000-et, azaz havi átlagban 500 helyszínre vonatkozó bejelentéssel kell számolni (ez öt évvel ezelőtt 1.000-1.500 között mozgott)”.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Kúria 2021-es jogerős ítélete szerint az RNBH Konzorcium 2018-ban a még a Tarlós István előző főpolgármester vezette önkormányzat érvénytelen ajánlatával vált a fővárosi patkányirtóvá. A főváros patkánymentesítését 47 éven át ellátó Bábolna Bio még ebben az évben bírósághoz fordult.