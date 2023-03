Á. B.;

Európai Unió;bevándorlás;Rétvári Bence;embercsempészet;

2023-03-13 13:14:00

Rétvári Bence: Az Európai Unió elvesztette a kontrollt, az embercsempészek uralkodnak

Amúgy meg Brüsszel - derült ki a KDNP politikusának mondataiból.

Az Európai Unió nem meri megvédeni a külső határokat, elvesztette a kontrollt a bevándorlás felett, ezt a folyamatot már az embercsempészek uralják, ők döntik el, ki lesz európai lakos és ki nem - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az állami tévében az MTI beszámolója szerint.

Rétvári Bence kifejtette, továbbra is a migrációpárti nézet uralkodó az EU-n belül, s akik erőltetik a kvótákat, azok „nem látják be, hogy ez meghívólevél és nem is működik”. Az embercsempész hálózatok százezerszámra hozzák be illegálisan a bevándorlókat Európába, „óriási üzlet, nem csoda, hogy minden második nap lövöldözést is lehet hallani Szerbia felől, bandaháborúk zajlanak (...) (gyakorlatilag) az embercsempészek profitját növeli az EU”.

Az úgynevezett „gyermekvédelmi” intézkedésekkel kapcsolatban azt hangoztatta, a témában tartott népszavazáson minden eddiginél több, 3,6 millió ember „szavazott egy irányba", a baloldali ellenkampány dacára. – Messze több, mint ahányan egyébként ránk szavaztak, bár az is szép hárommilliós szám volt – tette hozzá.