2023-03-13 16:11:00

Kételyei vannak a V4-et illetően a cseh államfőnek, szerinte mindig nehéz volt megtölteni tartalommal az együttműködést

Csak emiatt azért nem szeretné megszüntetni egyetlen tollvonással az egészet.

Én ma a V4-et egy konzultációs fórumként értelmezem. De mindezt azon ambíció nélkül, hogy a kül- vagy biztonságpolitikánkat részletesen egyeztessük – jelentette ki a cseh államfő Pozsonyban, ahol szlovák kollégájával egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatót tartott vele.





Petr Pavel a pozsonyi Új Szó szerint azt mondta, kritikusan szemléli a V4-es együttműködést.

- válaszolta arra az újságírói kérdésre, hogy Magyarországot ki kell-e zárni a csoportból.

Hozzátette, a közös cél, amelyik miatt a V4 létrejött, az európai struktúrákhoz való csatlakozás volt, amit már sikerült teljesíteni. Megjegyezte, eddig is nagy nehézséget jelentett a négy állam együttműködésének megtöltése tartalommal, azt azonban ellenzi, hogy egy tollvonással megszüntessék ezt a lehetőséget.

Petr Pavel beszélt arról is, hogy egyeztetett már Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is, s megállapodtak abban, hogy áprilisban a cseh államfő Kijevbe látogat. Ám erről a kérdésről egyeztet Zuzana Čaputová szlovák államfővel is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy találnak szabad időpontot, s végül közösen tudják felkeresni a megszállás sújtotta országot.