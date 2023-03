Összecsaptak Imrán Hán hívei a rendőrökkel, akik már a második napja próbálják letartóztatni a volt pakisztáni kormányfőt

Gy. D.;

rendőrség;Pakisztán;letartóztatás;összecsapások;hívek;volt miniszterelnök;

2023-03-15 08:42:00

A kelet-pakisztáni Lahorban zajló összecsapásokban 69 ember, köztük 34 rendőr sérült meg – közölte az amerikai hírcsatornával egy neve elhallgatását kérő pakisztáni rendőr, aki elmondta azt is, hogy a Hán otthonában tartózkodó hívek fel vannak fegyverezve.

A pakisztáni hatóságok a második napja próbálják letartóztatni Imrán Hán volt pakisztáni kormányfőt, akinek hívei összecsaptak a rendőrökkel – erről számolt be szerdán a CNN.

A kelet-pakisztáni Lahorban zajló összecsapásokban 69 ember, köztük 34 rendőr sérült meg – közölte az amerikai hírcsatornával egy neve elhallgatását kérő pakisztáni rendőr, aki elmondta azt is, hogy a Hán otthonában tartózkodó hívek fel vannak fegyverezve. A korábbi kormányfő szóvivője és támogatói szerint a rendőrség elvágta Hán otthonának és a környéknek az áramellátását.

Az összecsapások kedden törtek ki azután, hogy a rendőrség megérkezett a volt kormányfő lahori ingatlanához, a korrupcióval vádolt Hán ugyanis nem jelent meg a bíróság előtt.

Az egykori miniszterelnök Pakisztán Tehrik-e-Inszáf (PTI) nevű pártja és a helyi média által megosztott felvételeken az látható, amint a rendőrség könnygázzal és vízágyúval próbálja feloszlatni a Hán letartóztatását megakadályozni próbáló támogatók tömegét.

Open firing by Rangers and Police. Zaman Park is under extreme attack!! Everyone must reach asap!! #زمان_پارک_پُہنچو pic.twitter.com/T18KWz6sI3