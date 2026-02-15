Megtartotta kampánynyitó gyűlését a Demokratikus Koalíció.
Fideszes közéleti személyiségeket kérdeztünk a péntek délutáni kormánypárti EP-kampánynyitó rendezvény előtt.
Az ellenzéki párt a meggyengült Orbán-kormánnyal szemben erőt mutatna a júniusi választásokon. Az EU-ban céljuk, hogy minél több forrás kerülhessen a településekhez, a civilekhez, az önkormányzatokban pedig megmutatnák kicsiben, mit csinálnak nagyban.
A résztvevőket faggattuk, mi vihetne sikerre az ellenzéki stratégiát Varga Judit exférjének látványos előretörése után.
A megjelentek száma az adott politikai erő társadalmi támogatottságáról adhat képet a közvéleménynek – érzékeltette Mikecz Dániel politológus, milyen jelentősége lehet annak, hogy melyik rendezvényen hányan vesznek részt a nemzeti ünnepen.
A volt amerikai elnök azt már a honlapján jelentette be, hogy egy hét múlva Texasban megtartja első nagy kampánygyűlését 2024-re.
Bár látszólag lelkesen ünnepelték Armin Laschetet az uniópártok kampánynyitányán, valójában süllyed a CDU hajója.
Nagy Blanka mindenkit arra buzdított, mondja el, ha igazságtalanság érte.
Az MSZP és a Párbeszéd közös listájáról továbbá a két párt miniszterelnök-jelöltjéről gyors döntés született, más kérdésekben azonban voltak viták.