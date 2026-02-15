Kampánynyitót tartott a Momentum, előkerült a NER, Balatonőszöd, az óbaloldal és Magyar Péter is

Az ellenzéki párt a meggyengült Orbán-kormánnyal szemben erőt mutatna a júniusi választásokon. Az EU-ban céljuk, hogy minél több forrás kerülhessen a településekhez, a civilekhez, az önkormányzatokban pedig megmutatnák kicsiben, mit csinálnak nagyban.