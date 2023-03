nepszava.hu;

egészségügy;veszély;fenyegetés;alapellátás;kamarai tagság;Magyar Orvosi Kamara;pertársaság;Kincses Gyula;ügyeleti rendszer;

2023-03-22 18:10:00

Ellenállásra, pertársaságok szervezésére buzdítja a megfenyegetett háziorvosokat a MOK

A testület felhívta a figyelmet, hogy a törvény szerint az ügyeleteket el kell látni, de szerződés aláírására senki sem kötelezheti őket. Szerda délig több mint 22 500-an erősítették meg kamarai tagságukat.

Szegüljenek ellen, szerveződjenek pertársaságba azok a háziorvosok, akik fenyegető leveleket kaptak a járási tiszti főorvosoktól amiatt, hogy nem kötöttek önként szerződést az új ügyeleti rendszerről az Országos Mentőszolgálattal – javasolta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke minden érintettnek. A szakmai érdekképviselet szerdai endkívüli online sajtótájékoztatóján a közvélemény figyelmét is felhívták arra, hogy a magyarok jelenlegi egészségi állapotának ismeretében „minden olyan agresszív lépés, amely a háziorvosokat elbizonytalanítja, vagy arra sarkallja, hogy inkább nyugdíjba menjenek, már az alapellátást veszélyezteti”.

Amint azt a Népszava elsőként megírta, az elmúlt napokban több milliós bírsággal, működési engedélyük visszavonásával fenyegető levelet kaptak Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az aláírásukat megtagadó háziorvosok, és kamarai információ szerint ugyanilyen fenyegetések érkeztek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is.

A MOK, ahogy elhangzott, minden segítséget, beleértve a jogi támogatást is, megad a pertársaságok szervezéséhez ugyanakkor figyelmeztette is a háziorvosokat, hogy ehhez mindenkinek az egyéni döntésére van szükség. Leszögezte azt is, hogy a kormányzati állításokkal szemben bebizonyosodott, nem a MOK fenyegeti az orvosokat, hanem a hatalom.

A MOK online sajtótájékoztatóján az is elhangzott az is, hogy szerda délig 22 533-an erősítették meg kamarai tagságukat azóta, hogy a parlament eltörölte a kötelező tagságot. – Jelenleg körülbelül 33 ezer aktív orvos van, ma Magyarországon, így az orvosok közel kétharmada gondolja úgy hogy kamarai tag akar maradni – fűzte hozzá Kincses Gyula. Az orvosok még 11 napig erősíthetik meg saját kezű aláírással ellátott dokumentumon vagy e-papíron a kamarai tagságukat, de aki ezt nem teszi meg, azt a törvényi előírások szerint törlik a jelenlegi névsorból.