Ellenállásra, pertársaságok szervezésére buzdítja a megfenyegetett háziorvosokat a MOK

A testület felhívta a figyelmet, hogy a törvény szerint az ügyeleteket el kell látni, de szerződés aláírására senki sem kötelezheti őket. Szerda délig több mint 22 500-an erősítették meg kamarai tagságukat.