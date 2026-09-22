Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.
A testület nehezményezi, hogy gyakorlatilag hazugságra építve vették el az erkölcsi szabály alkotási jogát.
A testület felhívta a figyelmet, hogy a törvény szerint az ügyeleteket el kell látni, de szerződés aláírására senki sem kötelezheti őket. Szerda délig több mint 22 500-an erősítették meg kamarai tagságukat.
A főpolgármester a kormány ellenében is párbeszédet folytatna az orvosok szakmai képviseletével a budapesti egészségügy átalakításáról.
Eddig 504 ezer vállalkozás fizette be az idei ötezer forintos kamarai hozzájárulást, ám nagyjából 160 ezren még négy hónappal a március végi határidő után sem rótták le az összeget – tudta meg a Magyar Idők.
Megkezdődhet az aláírásgyűjtés a kötelező gazdasági kamarai tagságról szóló népszavazási kezdeményezéshez, miután csütörtökön jogerőre emelkedett a kérdés hitelesítéséről hozott választási bizottsági határozat. A március 15-ei civil demonstráción bejelentett 19 "rendszerbontó" népszavazási kezdeményezés egyike volt az a kérdés, amely úgy hangzott: "Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?"