MTI-Népszava;

NATO;Izland;Svédország;Kövér László;Finnország;

2023-03-23 07:24:00

Kövér László Izlandon: Magyarország erkölcsi kötelességének tartja Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációját

Azt ígéri, hamarosan mindkét ország kérelmét ratifikálni fogják.

Izlandon folytatott tárgyalásokat Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a látogatás célja a parlamenti és politikai kapcsolatok élénkítése és szorosabbá tétele volt - tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke szerdán az MTI-t. Az Országgyűlés elnöke Birgir Ármannsson, az izlandi parlament elnöke meghívására érkezett hivatalos látogatásra Reykjavíkba.

Szilágyi Zoltán közleményében azt írta, az észak-európai országok, köztük Izland Magyarország kapcsolatrendszere szempontjából fontos régiónak számítanak. A két ország nemcsak NATO-szövetségesként, hanem az Európai Gazdasági Térség keretében is szoros partneri viszonyt ápol egymással. Emellett képviselőik több nemzetközi szervezetben, így például az Európa Tanácsban, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben és a NATO Parlamenti Közgyűlésében is együtt dolgoznak. „Érdekeltek vagyunk a kétoldalú politikai kapcsolataink fejlesztésében, és ebben fontos szerepet szánunk a törvényhozásoknak, készek vagyunk megerősíteni a parlamenti együttműködést a világ egyik legrégebbi parlamentjével” - mondta a közlemény szerint a házelnök az izlandi kollégájával folytatott tárgyaláson.

A sajtófőnök tájékoztatása szerint Kövér László és Birgir Ármannsson megbeszélésének témái között szerepelt az orosz-ukrán háború, Svédország és Finnország NATO-csatlakozási szerződésének ratifikációs folyamata, valamint szó volt az Európa Tanács 4. reykjavíki csúcstalálkozójáról, Európa biztonsági helyzetéről, az inflációról, a klímaváltozás és az illegális migráció okozta közös kihívásokról. Az eszmecserén a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséről szólva a házelnök megemlítette, hogy az egyik legígéretesebb területnek a geotermikus energia felhasználása ígérkezik, amelyben Izlandnak komoly szaktudása, tapasztalata van, Magyarország pedig kiváló adottságokkal rendelkezik. Megemlítették a turizmusban kínálkozó lehetőségeket is.

Az orosz-ukrán háborúról szólva Kövér László elmondta, Magyarország a háború kitörésének pillanatától hangoztatta, hogy Ukrajna agresszió áldozata, és elismeri Ukrajna jogát a nemzeti szuverenitáshoz. Magyarország azon az állásponton van, hogy ezt a háborút minél hamarabb be kell fejezni, először a tűzszünetet kell elérni, azután igazságos békét kell teremteni a nemzetközi közösségek hathatós támogatásával. Birgir Ármannsson tájékoztatta partnerét, hogy Izlandon minden politikai párt támogatja Ukrajnát, a szigetország több mint kétezer ukrán menekültet fogadott be, és pénzügyi segítséget is nyújt a háború sújtotta országnak.

Svédország és Finnország NATO-csatlakozásáról Kövér László elmondta, hogy a magyar kormány támogatja a ratifikációt, és azt erkölcsi kötelességének tartja, hiszen a svéd és a finn emberek is Magyarország csatlakozása mellé álltak azokban a történelmi időkben, amikor ez Magyarországnak létfontosságú volt. A finn csatlakozás magyar parlamenti ratifikálására március 27-én sor kerül, Svédországé pedig a közeljövőben megvalósul, de nem Magyarország lesz az utolsó a sorban. Kövér László szerint azonban

Magyarország kiemelt figyelmet fordít az Európa Tanács (ET) 4. csúcstalálkozójára, amelynek témái között szerepel a nemzeti kisebbségek jogainak európai szintű védelmét rögzítő ajánlás. Ezt az ET magyar delegációja vezetőjének, a politikai bizottság elnökének, Németh Zsoltnak a kezdeményezésre rögzítettek a csúcstalálkozó előkészítéséről szóló jelentésben. A májusi állam- és kormányfői csúcstalálkozón Magyarországot Novák Katalin köztársasági elnök képviseli majd.

Az Országgyűlés elnöke megbeszélést folytatott a parlamenti pártok frakcióvezetőivel és Martin Eyjólfssonnal, a külügyminisztérium államtitkárával is, és udvariassági látogatáson fogadta őt Gudni Jóhannesson köztársasági elnök, a találkozón energetikai kérdések, az oktatási- és sportkapcsolatok szerepeltek napirenden - közölte Szilágyi Zoltán.