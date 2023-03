Á. Z.;

Európai Unió;Magyarország;GDP;Románia;statisztika;fejlődés;felzárkózás;

2023-03-24 16:19:00

Gulyás Gergelyt nem érdekli, hogy Románia utolért minket, Magyarország az Európai Unió legfejlettebb öt országa között akar lenni

Matolcsy György véleménye sem számít, a baloldal meg úgyis csak károg.

Magyarország az elmúlt évben is folytatta a felzárkózást, a baloldali gazdasági szakértők „károgása” és a jegybanki vélemények ellenére az európai uniós átlag 75 százalékáról 77 százalékára emelkedett a magyar GDP - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken meghívott kormánypárti az Eurostat legfrissebb jelentésére reagálva.

Gulyás Gergely az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legfrissebb, az európai uniós országok átlagos fejlettségi szintjéről szóló jelentését kommentálta ezzel egy kormánypárti média képviselőinek tartott sajtótájékoztatón. Szerinte Magyarország az elmúlt évben is folytatta a felzárkózást. – Nehéz éveken vagyunk túl: két Covid-19-cel telő és egy háborús év van mögöttünk, ennek ellenére a tavaly az európai uniós átlag 75 százalékáról 77 százalékára emelkedett a magyar GDP. Tíz év alatt több mint tíz százalékkal közeledtünk az Európai Unió átlagához, és ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság ellenállóképessége még nehéz és válságos időszakokban is kifejezetten jónak mondható – fejtegette.

– Magyarország tartja a lépést a közép-európai régióval, és csökkenti a hátrányát azokkal az országokkal szemben, amelyek évtizedek óta az Európai Unió tagjai, a cél pedig az, hogy hazánk az Európai Unió legfejlettebb öt országához tartozzon. Ehhez még nagy lépéseket kell tenni, még nagy feladatokat kell megoldani.

A tárcavezető rámutatott, Magyarország mára ugyanolyan fejlettségi szinten van, mint az 1986 óta uniós tag Portugália, a szintén a nyolcvanas években az Európai Unióhoz csatlakozott Görögországot pedig jelentősen, 8-9 százalékponttal meg is előzi. Közép-Európa fejlődési potenciálja nagy, és Magyarország a régió országaival is tartja a lépést, a lengyelek vannak 2 százalékkal előttünk. Kiemelte, a foglalkoztatottsági adatok is bizakodásra adnak okot: Magyarországon 4 millió 691 ezer ember dolgozik, ami 26 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Rámutatott: ezt szintén egy nehéz évben, a cégeknek is komoly megterhelést jelentő energiaáremelkedés mellett sikerült elérni.

Megerősítette: Magyarország szeretne mielőbb az Európai Unió átlagához felzárkózni, és ha sikerülne lezárni az orosz-ukrán háborút, illetve az energiaárak elképesztő emelkedése is mérséklődne, akkor ez a folyamat folytatódhatna.