Tarlós üres zsebbel is virágzó Budapestet vizionál

Az eddiginél is látványosabb fejlesztések valósulhatnak meg 2020-ig Budapesten - ezt a magyar főváros vezetője jelentette ki a kormánytévé reggeli műsorában. Igaz, Tarlós István hozzátette azt is, hogy az általa remélt "látványos" fejlesztések uniós forrásokból válhatnak valóra. A fővárosi szocialisták ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a főpolgármester "szokás szerint" képtelen eredményesen kiállni a budapesti érdekek mellett, a 2016-os költségvetés tervezete szerint ugyanis például a budapesti közösségi közlekedés még az ideinél is kevesebb állami támogatást kap, pedig még a 2015-ös finanszírozásból is hiányzik 15 milliárd forint.