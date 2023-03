nepszava.hu;

lehallgatás;telefonbeszélgetés;prostituáltak;Schadl György;

2023-03-22 11:09:00

Orgiára hívta „Gazdáját” Schadl a legutóbb nyilvánosságra hozott lehallgatások szerint

A Schadl-Völner ügy harmadrendű vádlottjáról, R. Róbertről van szó, aki korábban autótolvaj banda tagja volt, több zsarolási ügyben is érintett volt, jó kapcsolatokat ápolt balkáni bűnözői körökkel, sőt, a korrupciós ügy egy másik vádlottját is többször átverte, legalább 100 millió forintot szedett ki belőle.

Orgiára hívta Schadl György, a végrehajtói kar letartóztatásban ülő elnöke R. Róbertet, a Schadl-Völner ügy harmadrendű vádlottját – derül ki lehallgatott telefonbeszélgetésükből, amelyet szerdán a Blikk hozott nyilvánosságra.

Schadl a felvételen R. Róberttel, a korrupciós ügy harmadrendű vádlottjával beszélget, akivel „Gazdának”, „Gazdimnak” szólítják egymást. Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a férfi egykoron autótolvaj banda tagja volt, több zsarolási ügyben is érintett volt, jó kapcsolatokat ápolt balkáni bűnözői körökkel, sőt, a korrupciós ügy egy másik vádlottját is többször átverte, legalább 100 millió forintot szedett ki belőle.

„Schadl György: Halló! Jókor?

R. Róbert: Tart még a parti, ugye?

Schadl György: Nem jössz le?

R. Róbert (nevetve): Nem szeretnék.

Schadl György: Figyelj, itt ülünk öten, mindenkit ismersz, a két Marci, az A. meg a L. T.

R. Róbert: Igen?

Schadl György: Csak mi vagyunk fiúk, és úgy húsz prostituált van rajtunk kívül. Nem jössz le?

R. Róbert: Nem elég a húsz prostituált? Kell még egy?”

Mint azt a lap megjegyzi, jó kérdés, mit szólhat ehhez Schadl pénzmosással vádolt felesége.

Ezután ismertetnek egy másik felvételt is, amelyen az hallható, amint a végrehajtói kar elnöke és R. Róbert feltehetőleg elsikálnak valamit.

„R. Róbert: Vannak új anyagaid, voltak az ügyvédnél.

Schadl György: Jaj istenem. (nevet) Szomorú leszek?

R. Róbert: Ja, nem tudsz szomorú lenni. Most hogy tudsz szomorú lenni? Máma ott voltak. Gondolom, onnan hívogattak.

Schadl György: Volt valami?

R. Róbert: Hozzák fel holnap Pestre nekem.

Schadl György: Annyit mondtak, hogy gáz vagy nem gáz?

R. Róbert: Nem gáz, nincs semmilyen gáz.

Schadl György: Tedd már meg, hogy megkérdezed azért!

R. Róbert: Megkérdeztem, de nem az… Tudod, ami ott keletkezik, azt megkapod. Mert raj vagyok.”

Mind Schadl, mind „Gazdája” tagadta bűnösségét a bíróság előkészítő ülésén.

A gyanú szerint a 2016 óta a végrehajtói kar elnökeként regnáló Schadl gyakorlatilag végrehajtói maffiát hozott létre tartott és tartott fenn. A végrehajtói területet miniszteri biztosként felügyelő Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium bukott államtitkára segítségével a saját embereit ültette be egyes végrehajtói tisztségekbe. Ezért Völnernek havonta 2-5 millió forintot, összesen több mint 90 milliót adott Schadl. Az így kinevezett végrehajtóknak le kellett adniuk irodájuk bevételét Schadl Györgynek, aki néhány milliós havi fizetést visszaosztott nekik.

Az ügyészség Völner Pált 8 év börtönbüntetéssel, 25 millió forint pénzbüntetéssel sújtaná, de az indítványban az is szerepel, hogy 10 évre tiltsák el a közügyektől és végleg a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozásoktól. Schadl Györgyöt 10 évre ítélnék 200 millió forintos pénzbüntetés, illetve 25 millió forint pénzbüntetés és szintén 10 éves, illetve végleges eltiltás mellett. Az ügyészség vagyonelkobzást is javasol velük szemben a jogtalan gazdagodásuk erejéig.