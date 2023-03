P. L.;

lemondás;államtitkár;Fürjes Balázs;

2023-03-27 17:30:00

Lemond Fürjes Balázs, elhagyja a politikát

A Magyar Olimpiai Bizottság felkérte arra, hogy pályázza meg a NOB-tagságot.

„Megköszönve a bizalmat és a közös munkát ma új feladatok vállalásáról és a miniszterhelyettesi megbízatásról való lemondásról egyeztettem Gulyás Gergely miniszter úrral. Áttekintve a helyzetet, miniszter úr elfogadta: lemondok államtitkári megbízatásomról és más területen folytatom a munkát” - jelentette be Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Facebookon.

Távozásának okaként Fürjes Balázs – akiről évek óta rebesgetik, hogy indul Budapest főpoolgármesteri tisztségéért – azt jelölte meg, hogy több olyan új kihívás is jelentkezik egyszerre az életében, amelyeknek bár szívesen tesz eleget, de ezek sokkal több időt kívánnak és több külföldi elfoglaltsággal is járnak, az év nagy részében magyarországi jelenlétet megkívánó miniszterhelyettesi munka pedig nem teszi ezt lehetővé.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a Fürjes Balázs a politikával is felhagy, beszámolója szerint egyrészt a magánszektorban városépítési feladatokban vesz részt majd, másrészt pedig a Magyar Olimpiai Bizottság felkérte arra, hogy pályázza meg a NOB-tagságot. Mint fogalmazott, rugalmas munkát fog vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjon koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is.

A távozó államtitkár korábban többször is nyíltan bírálta Lázár János építési miniszter budapesti fejlesztési terveit, már csak azért is, mert a tárcavezető kiszórta az ő kedvenc tervét, a a Városmajor megújítását.