



2023-03-28

Szíjjártó Péter: a Roszatommal akarjuk felépíteni az új paksi blokkokat

Minden más színtiszta hazugság - hangoztatta a miniszter.

„A Paks 2 beruházását itt Európában folyamatosan gáncsolják, próbálják folyamatosan szankciók alá venni a nukleáris beruházásokat, amelyeket mi rendszeresen kivédünk” - jelentette ki kedden délután, az Energiaminiszteri Tanácsülés után tartott, brüsszeli sajtótájékoztatóján külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter emlékeztetett, a német kormány jelenleg blokkolja a Siemens Energy részvételét a paksi beruházásban, és egyelőre nem engedélyezték a cégnek azt, hogy leszállítsa a megkötött szerződés alapján az új paksi blokkok irányítástechnikai rendszerét. Ezt követően panaszkodott egy sort, hogy „folyamatosan adagolják az álhíreket a nemzetközi liberális sajtóban” - legutóbb például azt, hogy a magyar kormány elállna a Roszatommal való együttműködéstől, ami színtiszta hazugság.

- fogalmazott a tárcavezető.

Éppen ezért semmi okuk arra, hogy elálljanak ettől az együttműködéstől. Azt hangoztatta, azért beszélnek a francia Framatom szerepének növeléséről, mert az irányítási rendszert ez a cég szállította volna a német Siemens Energy-vel közösen. Ám mivel a német kormány politikai okok miatt blokkolja a Siemens Energy szerződéses részvételét ebben a projektben, ezért mi a Framatomra, tehát a franciákra kívánunk nagyobb mértékben támaszkodni az irányítástechnikai rendszer leszállítása tekintetében - magyarázta.

Később egy újságírói kérdésre azt mondta, a háború elhúzódása nem kedvez a paksi beruházásnak sem, mint ahogy összességében sem a magyar gazdaságnak, sem az európai gazdaságnak. Azt hangoztatta, a Siemens Energy-vel nincsen vitájuk, azonban a német exportengedélyezési hivatal nem adta még meg az engedélyt. Reményét fejezte ki, hogy ez a kérdés megoldódik, de ha ez nem sikerül, abban az esetben kell nagyobb mértékben a franciákra támaszkodniuk.

A tanácsülésről szólva kijelentette, abban állapodtak meg, hogy a jövőben szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy ne történhessen mesterséges politikai ideológia alapú negatív diszkrimináció a nukleáris energiával szemben - ugyanis jelenleg most ez történik. Aztán vannak világos jogi diszkriminációk is, hiszen minden egyes nukleáris energiához kapcsolódó engedélyezési eljárás rétestészta hosszúságúra nyúlik. Ezért azt szorgalmazzuk, hogy a hitelezési feltételek változzanak meg úgy, hogy azok a nukleáris beruházásokra is sportszerű, fair módon igénybe vehetőek legyenek - ismertette.

Kitért arra is, hogy Magyarországon a villamos energiát 63 százalékban karbonsemleges módon állítják elő, és ennek 80 százaléka a nukleáris energiához kapcsolódik. A két új paksi blokknak a megépítése évente 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátását előzi meg. 3-4 milliárd köbméter földgáz importját tudja zárójelbe tenni. Tehát hogy ha valaki ésszerűen közelít ehhez a dologhoz - ami nem minden esetben történik meg természetesen - akkor látja, hogy szép dolog a megújuló energiaforrásokról beszélni, csak azzal még nem érjük el a célt. Márpedig a célban közösen állapodtunk meg” - hangoztatta Szíjjártó Péter.