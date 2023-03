nepszava.hu;

Nem titkolhatja a Nemzeti Koncessziós Iroda, mennyibe kerül az adófizetőknek az autópálya-koncesszió odaítélése Mészárosnak és Szíjjnek

Az NKI a Mészároshoz és Szíjjhez köthető magántőkealapok alkotta Themis konzorcium kérése alapján „üzleti titokként” kezeli a kért adatokat. Az ítélet nem jogerős.

Nem titkolhatja tovább a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI), hogy milyen feltételekkel adta oda 35 évre az autópálya-koncessziót a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető cégcsoportoknak – ismertette pénteken az adatokat kikérő Szabad Európa a Fővárosi Törvényszék előző napi döntését.

Mint arról a Népszava is beszámolt, januárban kiderült, hogy kevesebb mint 18 milliárd forintot fizetett a Magyar Közút teljes autópálya-infrastruktúrájáért a magyarországi sztrádákat 35 évig üzemeltető koncessziós vállalat. A szerződés azon részeit azonban titkolja a kormány, amelyekből kiderülhetne, mekkora nyereségre tehet szert a koncessziós cég. Tehát azt, hogy mennyibe is kerül a magyar adófizetőknek a koncesszió 35 évre való odaítélése.

A bíróság szerint az állam nevében eljáró NKI és a Themis magántőkealap között létrejött koncessziós szerződés mellékletei is nyilvános adatoknak minősülnek.

Mint azt a portál megjegyzi, a szerződés elérhető az interneten, a megállapodás mellékletei azonban nem. Ezért közérdekű adatigényléssel fordultak az NKI-hoz, amely januárban felajánlotta, hogy a koncessziós irodában betekinthetnek a kért dokumentumokba. A beszámoló szerint az újságíróknak a portán le kellett adni a mobiltelefont és a laptopot, és csak ezt követően tekinthették meg a dokumentumokat, pontosabban csak egy részüket, az irodában ugyanis

A portál munkatársai az elzárt dokumentumokról jegyzőkönyvet vetettek fel, majd februárban bírósághoz fordultak. A tárgyaláson derült ki, hogy a koncessziós irodában „üzleti titokra” hivatkozva nem mutatták meg a kért dokumentumokat.

Mint írják, ez volt az első perük, amelynél az NKI élt azzal a januártól elérhető lehetőséggel, hogy beavatkozóként bevonja az üzleti titok „tulajdonosát” is a védelembe. A közbeszerzési eljárásban ugyanis a nyertes ajánlattevő, vagyis a Themis magántőkealap kérelme alapján kezelte az NKI

Mint arról lapunk is írt korábban, tavaly májusban Rogán Antal kabinetminiszter jelentette be, hogy a Themis Magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A Themis Magántőkealap vezette konzorcium tagja a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New Way Magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. Egyébként annak ellenére hozták ki győztesként, hogy a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, közbeszerzésen viszont nem indulhat olyan társaság, amelyik nem tudja vagy nem akarja megnevezni a tényleges tulajdonosát. Mindez évente kilométerenként 96,2 millió forintot jelent nekik, 2032-ig 317 kilométer új utat építeniük, de 265 kilométer hosszan sávokat is bővíteniük kell. Ha az M5 és M6 autópálya szerződései lejárnak, akkor bővíthető a koncessziós szerződés. Az ügyben az Európai Bizottság (EB) is vizsgálódik.