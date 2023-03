Á. B.;

2023-03-31 22:07:00

Demeter Szilárd megmondta, hogy ha nagyon akarná, akkor megszüntethetné a Sziget Fesztivált is

Csak fenyegetőzött egy kicsit, nem gondolná komolyan. Korábban leült a szervezőkkel tárgyalni évente megújítandó szerződésekről annak érdekében, hogy a polgárok „visszakaphassák” a fesztivált.

A Sziget Fesztivál nagyon könnyen megszűnhet, ha mi a Petőfi Kulturális Ügynökségben úgy döntünk, hogy a Hajógyári-szigetnek a hozzánk tulajdonba került részein nem engedünk fesztivált rendezni. Onnantól kezdve nemhogy Sziget Fesztivál, hanem semmilyen fesztivál nincs a Hajógyári-szigeten – szemlézte a Világggazdaság azt az interjút, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója adott a Spirit FM-nek.

Demeter Szilárd emlékeztetett, ezt az teszi lehetővé, hogy az általa vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) hatalmas földterületekkel rendelkezik a szigeten. Kitért arra is, hogy a szervezet az államtól megkapta – műemlékvédelmi épületekkel együtt – a Hajógyári-sziget teljes déli részét és a nyolchektáros területet is, ahol a Sziget Fesztivál ideje alatt a VIP-kemping és a fesztivál pénzügyi bázisa is működik. – Ha mi most nagyon befeszülnénk, akkor azt mondanám, hogy mivel kikerült belőle a magyar tulajdonrész (...), ezért nekünk nem érdekünk ezt a Sziget Fesztivált ilyen szempontból fenntartani. Ám sietett megnyugtatni a kedélyeket, ugyanis szerinte

Demeter Szilárd és stábja egyébként a sziget déli részén egy új kulturális központot álmodott meg, s ennek elérése érdekében egy új hidat is építenének oda. Az interjúban kijelentette, leült a Sziget Fesztivál szervezőivel, hogy évente megújítandó szerződéseket kössön velük annak érdekében, hogy a polgárok „visszakaphassák” a fesztivált.. Azt nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondolt.

A PIM-főigazgató 2020-ban azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy egy antiszemita cikkben többek közt leírta, „Európa Soros György gázkamrája”, mi pedig „az új zsidók” vagyunk. A felháborodás nyomán a cikkét és a Facebook-oldalát is törölte.