Újra elbuktak Debrecenben az akkumulátorgyáras népszavazási kérdések

Rengeteg olyan elem volt bennük, amelyek nem voltak egyértelműek a választási bizottságnak.

Ülést tartott március 31-én délután a debreceni választási bizottság, ahol többek közt döntöttek a CATL városban építendő akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kérdéséről - írja a Debreciner.

Itt a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület három népszavazási kérdést terjesztett a testület elé:

Mindegyik kérdést lesöpörték az asztalról. A legutolsó kérdésről a választási bizottság vezetője azt mondta, az akkumulátorgyár létesítése építési tevékenységet is magában foglal, az építési tevékenység pedig kormányhivatali hatáskörbe tartozik. Kovács József Tibor értékelése szerint Debrecen közgyűlése nem dönthet az ügyben hatáskörtúllépés nélkül, ráadásul a vállalkozás szabadsága is sérülhet egy ilyen kérdés esetén, plusz nem egyértelmű. Így aztán nem feltétlenül lehet eldönteni, milyen kihatása lenne, ha esetleg erről kiírnának egy referendumot. Persze aztán sorra jött a többi, s kiderült, azokkal is probléma van.

A mikepércsi anyák veszélyes anyagok építéséről szóló kérdésében azt találta kifogásolhatónak, hogy nem egyértelmű, mi minősül lakott területnek, ugyanis a különféle jogi szövegekben ennek meghatározása nem egyértelmű. Csakúgy mint a veszélyes anyag vagy a felső küszöbérték.

A CATL-gyárának építésével kapcsolatban úgy vélekedett, az korlátozná a vállalkozás szabadságát, plusz nem tartozik a helyi önkormányzat hatáskörébe. A veszélyes anyagokkal foglalkozó akkumulátorgyártással kapcsolatos üzem építését illetően Kovács József Tibor szintén úgy ítélte meg, nincs jogköre döntenie a debreceni közgyűlésnek, s az is kérdéses, mi számít veszélyes anyagnak.

Éppen ezért mindegyik népszavazási kérdés hitelesítését megtagadták, ugyanakkor a benyújtók fellebbezhetnek.

A döntés már csak azért sem meglepő, mivel a NER 12 éve alatt egyetlen ellenzéki kérdésnek sem sikerült átmennie a szűrőn - ellenben a migráskvótákról vagy az úgynevezett „gyermekvédelmi” kérdésekben elmondhattuk véleményünket - persze mindegyiket a kormány kezdeményezte.

