Késik a megállapodás Brüsszel és Budapest között az uniós pénzekről, az Orbán-kormány még mindig nem teljesített néhány elvárást

Halmai Katalin (Brüsszel);

Orbán-kormány;Európai Bizottság;eljárás;késés;tárgyalás;jogállamiság;

2023-04-05 15:04:00

Április második felében az Országgyűlés elé kerülhet az Erasmus program jövőjét biztosító jogszabály, de a kabinet még nem teljesíti az uniós támogatások felszabadításához kötött feltételeket – értesült a Népszava.

Várat magára a megállapodás Brüsszel és Budapest között a jogállamisági eljárásban felfüggesztett 6,3 milliárd eurónyi felzárkóztatási (kohéziós) támogatás felszabadításáról – értesült a Népszava uniós forrásoktól. Ezen belül viszonylag jobban áll az Erasmus+ oktatási csereprogram és a Horizont Európa kutatás-fejlesztési program folyamatos finanszírozásához kötött feltételek teljesítése, bár a felek még itt sem jutottak el a megegyezésig.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerdai brüsszeli tárgyalásai után újságíróknak azt mondta, hogy hamarosan Brüsszelbe küldik előzetes egyeztetésre az alapítványi és egyetemi kuratóriumokat érintő módosító javaslatokat. Szerinte egyetlen olyan vitapont sincs, amely akadálya lehet a megegyezésnek. Az álláspontok nem állnak távol egymástól az irányítótestületek összetételéről, a mandátum hosszáról és a pozícióváltást követő türelmi időről sem. Ha sikerül megállapodni, akkor már április második felében a parlament elé kerülhet a jogszabály, közölte a miniszter.

Tárgyalópartnere, Johannes Hahn költségvetési és igazgatásügyi biztos a Twitteren azt írta: „Az idő sürget, különösen a közérdekű alapítványokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok tekintetében. Navracsics Tibor és én ma egyetértettünk abban, hogy sürgősen szükség van arra, hogy Magyarország kielégítő javaslatot tegyen a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatos kérdések kezelésére.”

#Conditionality #Hungary



Time is running, in particular around conflict of interest rules on public interest trust foundations.@TNavracsicsEU and I agreed today about the urgency of #Hungary ????????producing a satisfactory proposal to address #RuleofLaw conditionality issues. pic.twitter.com/Fwg0gDvByI