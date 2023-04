P. L.;

2023-04-05 19:19:00

Túlárazott lélegeztetőgép-biznisz miatt négy év börtönt kapott a bosnyák miniszterelnök

Bosznia-Hercegovina: 100 túlárazott kínai lélegeztetőgép, 4 év börtön a kormányfőnek. Magyarország: 17 ezer túlárazott kínai lélegeztetőgép, felelős nincs.

Elsőfokon négy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Fadil Novalićot, Bosznia-Hercegovina miniszterelnökét, miután a koronavírus-pandémia idején az ország gyanúsan magas áron szerzett be 100 lélegeztetőgépet Kínából - számolt be a Dnevni Avaz nyomán a Magyar Hang.

A 2020-ban kirobbant botrány lényege, hogy az Ezüst málna (Srebrena malina) névre hallgató gyümölcsfeldolgozó cég - ami semmilyen orvostechnikai tapasztalattal nem rendelkezett - közvetlen megbízást kapott a lélegeztetőgépek beszerzésére. A gépeket masszívan túlárazva vették, összesen 5,3 millió eurót (átszámítva csaknem kétmilliárd forintot) különítettek el a vásárlásukra, miközben betegszállításhoz használt lélegeztetőgépekről van szó, amelyek kevésbé komolyak, mint azok, amelyeket a kórházban ápoltak lélegeztetésére használnak. Ráadásul a szarajevói Klinikai Központ 17 altatóorvosa 2021-ben panaszlevelet írt amiatt, hogy a kórházban tapasztalt halálesetek magas száma összefüggésben lehet azzal, hogy a Kínából vásárolt lélegeztetőgépek nem működtek megfelelően. A gépek ügyében a szarajevói kanton vizsgálatot rendelt el, ami igazolta is a feltevést.

Fikret Hodžić, a gyümölcsfeldolgozó vállalat vezetője öt év börtönt kapott, ezen felül cége, az Ezüst málna 200 ezer bosnyák márka büntetést kell fizessen. Fahrudin Solakra - aki a polgári védelmi igazgatóság vezetőjeként aláírta a vonatkozó szerződést - hat év szabadságvesztést szabott ki a törvényszék.

A bosnyák lap emlékeztet, hogy a három vádlottat egyebek között pénzmosás, közokirat-hamisítás, valamint a pénzügyi beszámoló-készítési kötelezettség megszegéséért, illetve annak meghamisításáért ítélték el. A vádlottak persze tagadtak, Fadil Novalić miniszterelnök ügyvédje már be is jelentette, hogy fellebbeznek.

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon az Orbán-kormány ugyancsak túlárazva szerzett be mintegy 17 ezer lélegeztetőgépet Kínából, ráadásul úgy, hogy egyes esetekben ugyanazokért a típusokért is teljesen különböző árat fizettek a magyar beszállító cégeknek: volt olyan cég, amelynek 10 millió forintot, egy másiknak 14 milliót, egy harmadiknak pedig 23 millió forintnak megfelelő összeget fizettek a gépek darabjáért. Az Eurostat akkori adatai szerint - idézi a Magyar Hang - a kormány a koronavírus magyarországi megjelenése utáni négy hónap alatt összesen 567,5 tonnányi eszközért 482 millió eurót (átszámítva mintegy 169,8 milliárd forintot) költött. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárának korábbi nyilatkozata szerint a kormány mintegy 300 milliárd forintot költött a lélegeztetőgépekre, miközben annak jelentős részét fel sem használták. A gépekből 8 ezret megpróbáltak beszerzési áron eladni, de sokat el is ajándékoztak.

Az ügyben azóta sem vontak felelősségre senkit.