2023-04-12 11:23:00

Nyugati országok különleges erői is Ukrajnában vannak a kiszivárgott amerikai iratok szerint

Nyugati országok különleges erői is Ukrajnában vannak a kiszivárgott amerikai iratok szerint – adta hírül szerdán a BBC.

A dokumentum szerint a legnagyobb létszámban Nagy-Britannia különleges erői (50) vannak jelen Ukrajnában, majd Lettország (17), Franciaország (15), az Egyesült Államok (14) és Hollandia (1).

Az iratból nem derül ki a különleges erők tartózkodási helye és tevékenysége.

A brit védelmi minisztérium nem reagált (a brit kormány irányelve szerint nem is szoktak nyilatkozni a különleges erőket illetően), egy keddi Twitter-bejegyzésében óva intett azzal kapcsolatban, hogy készpénznek vegyék a kiszivárgott dokumentumokban szereplő állításokat.

Mindazonáltal, mint arra a brit közszolgálati műsorszolgáltató emlékeztet, amerikai védelmi tisztségviselők korábbi közlése szerint a kiszivárgott anyagok eredetinek tűnnek.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a kiszivárgott dokumentumok a múlt hónapban jelentek meg a Discord nevű közösségi platformon. Szerepelnek köztük az ukrajnai offenzíva felépítésére vonatkozó anyagok, de kiderül az is, miként kémkedik az amerikai fél szövetségesei (Ukrajna, Izrael és Dél-Korea) után (ami nem teljesen meglepő, mégis, érthető módon, a kapcsolatoknak nem tesz jót). Előkerül egy olyan dokumentum is, amelyben úgy vélekednek, nyomást lehet gyakorolni Izraelre úgy, hogy élet kioltására is alkalmas katonai segélyt küldjön Ukrajnának.