Batka Zoltán;

Orbán-kormány;Magyarország;kilépés;Nemzetközi Beruházási Bank;

2023-04-14 20:32:00

Titkolózik az Orbán-kormány a kilépésről az orosz kémbankból, pedig 74 milliárd forint és a Lánchíd Palota sorsa a tét

Továbbra sem közölte a kormányzat, hogy pontosan mikor, milyen feltételekkel lép ki Magyarország az orosz hátterű, az amerikaiak által kémtevékenységgel gyanúsított Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB).

Péntek reggel a Magyar Közlönyben már meg is jelent az a rendelet, amely szerint hivatalosan is kilépett az IIB-ből. de Orbán Viktor kormányfő a rádióinterjújában csak azt hangoztatta, amit korábban a Gazdaságfejlesztési Minisztéirum közleménye is tartalmazott –, hogy az amerikai szankciók után értelmetlenné vált a magyar részvétel.

A kormányzat azonban lapunk érdeklődésére nem árulta el, hogy mikorra, milyen feltételekkel kaphatjuk vissza az IIB-be befektetett 74 milliárd forint közpénzt, ahogy az sem egyértelmű, hogy mi lesz az IIB-nak ajándékba adott Duna-parti luxusingatlannal, a Lánchíd Palotával. Ehhez ugyanis törvényt kell módosítani, mivel a Fidesz 2018-ban törvényben adta az IIB-nak a főváros egyik legértékesebb ingatlanjának számító épületegyüttest, ahogy szintén a törvényben biztosított diplomáciai immunitásra hajazó rendkívül előnyös jogállást a bank vezetőinek.

Ugyancsak kérdéses, mi lesz a magyar gazdaságba kihelyezett milliárdos hitelek sorsa. Korábbi IIB-közeli interjúkban szóba került, hogy a bank a Magyar Villamos Művek (MVM) mellett több más magyar cégnek is hitelezett, ám ezen hitelek jó részét az IIB a pénzintézet egyre romló helyzete miatt már korábban továbbértékesítette

Az Egyesült Államok nevében szerdán David Pressman nagykövet tett bejelentést arról, hogy a Joe Biden demokrata elnök vezette fehér házi adminisztráció büntetőintézkedésekkel sújtja önálló entitásként az IIB-t, illetve három vezetőjét, Nyikolaj Koszov elnököt, Laszlóczki Imre magyar alelnököt és Georgij Potapovot, az intézmény kormányzótanácsának elnökhelyettesét. Ez egy szankciókör része volt, az amerikaiak összesen 120 entitást és személyt büntettek több mint 20 országból az együttműködésért a háborús agresszor Oroszországgal.