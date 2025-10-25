Kell-e tartani orosz beavatkozástól a 2026-os választásba? A Tisza Párt Nemzeti Menetének a résztvevőit kérdeztük október 23-án.
A vasárnapi referendum célja, hogy célként és kötelességként alkotmányban rögzítsék az ország uniós csatlakozását.
Az építési és közlekedési minisztert a sajtótájékoztatója után kaptuk el néhány szóra beszélgetni Varga Judit NER-rel szakító exférje, Magyar Péter messzire visszhangzó állításairól. Miniinterjú.
A kormánypártokat itt kevésbé aggasztja a szuverenitás kérdése.
Katonai puccsok söpörnek végig a Száhel-övezeten. Az egykori európai gyarmatosítók és az Egyesült Államok térségbeli pozíciója megingott.
A tagcserék nem hoztak érdemi változást – derült ki lapunk körképéből.
Üzlet és politika sajátos összefonódása.
Az Egyesült Államok nagyobb szerepet vállalna az indiai- és csendes-óceáni térség gazdaságfejlesztésében, de ezt a kínai diplomácia konfrontációnak tartja és ellenzi.
„2014 óta vagyok a nemzetbiztonsági bizottság tagja, és úgy látom, azóta erősödött az orosz befolyásszerzés Magyarországon"- fogalmazott Szél Bernadett (LMP) a bizottság szerdai ülése után.
Noha sokan azt remélték, hogy Donald Trump legidősebb lánya, Ivanka, s férje, Jared Kushner nagy befolyást – s mérséklő hatást – gyakorol majd a január 20-án beiktatott új elnökre, az ámokfutásnak tűnő fehér házi tempó, a káoszt keltő, kormányzati ismeretek nélkül hozott, átgondolatlan rendeletek áradata alapján egyre világosabb, hogy a szélsőjobboldali Breitbart hírportál volt főnöke, Steve Bannon hat leginkább Trumpra, s az amerikai döntéshozatalra.
Alekszisz Ciprasz görög kormányfő mindent elkövet azért, hogy rátegye a kezét hazája független televízióira. Jóllehet pártja, a baloldali Sziriza már 2013-as hatalomra kerülése óta a demokrácia elmélyítését, a korrupció kiirtását követeli, magára mintha nem tartaná érvényesnek ezeket a játékszabályokat.
José Manuel Barroso még óva intette Nagy-Britanniát attól, hogy megkurtítsa a bevándorlók jogait.