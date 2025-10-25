Steve Bannon Trump „rossz szelleme”

Noha sokan azt remélték, hogy Donald Trump legidősebb lánya, Ivanka, s férje, Jared Kushner nagy befolyást – s mérséklő hatást – gyakorol majd a január 20-án beiktatott új elnökre, az ámokfutásnak tűnő fehér házi tempó, a káoszt keltő, kormányzati ismeretek nélkül hozott, átgondolatlan rendeletek áradata alapján egyre világosabb, hogy a szélsőjobboldali Breitbart hírportál volt főnöke, Steve Bannon hat leginkább Trumpra, s az amerikai döntéshozatalra.