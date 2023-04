Balassa Tamás;

2023-04-23 08:30:00

Heti abszurd: Sámlikirályság, lombkoronatan

A magyar ugaron árválkodó lombkoronaösvény nem vet jó fényt az országra. Igaz, árnyékot sem. Egyesek azt mondják, tetszettek volna rendszert váltani, és akkor nem tűnne el elbaltázási (és/vagy ellopási) reflexből minden, amiben uniós pénz van, lenne nagy lombkorona, cserébe nem röhögne rajtunk a fél világ. Nyírmártonfalva fideszes polgármesterét viszont más, khm, fából faragták. Szerinte a rendszer jó, csak éppen elkapkodta a tudósítást az ellenzéki sajtó.

Nevezzük nevén, a dollármédia, melyet addig dollározott Soros György úgy szabad-, mint hivatali idejében, amíg amaz nem átallott beszámolni egy szemmel láthatóan félkész beruházásról. Hát hogy lenne itt erdő, amikor most ültették el a növendékeket! Lám, a meghívót is a 2033. áprilisi ünnepélyes lombkoronázásra fogalmazta a polgármester. Aki mivel akaratán kívül nevetség tárgya lett, perbe fogja mind egy szálig a sajtót, amely hírt merészelt adni a lombok nélküli lombkoronasétányról.

Szerintük Nyírmártonfalva fideszes polgármestere nem volt elég körültekintő (és/vagy beszámítható), amikor a lombkoronaösvény egyetlen fontos kellékéről is képtelen volt gondoskodni: a lombkoronáról. Ugyan az elöljáró szerint ha időben megkapja a pénzt, akkor még évekig lehetett volna gyönyörködni a látványban, mielőtt tarra vágják az erdőt. Egyesek szerint viszont egy telefonnal el lehetett volna intézni, hogy olyan erdőbe kerüljön a 60 milliós csodaösvény, ahol a tarvágás nem fenyeget évtizedekig sem akár. Tasó és Tasi fideszes „Fáskerti elvtársak” hasonló nagyságrendű beruházásaikkal biztos segítettek volna a nemzeti lombkoronatanban.

Egyesek szerint a nyírmártonfalvai lebőgéshez hasonló érvelési gondokkal tele van a Fidesz-vezérkar, vagyis a Karmelita padlása. Oda jár nap nap után Szijjártó Péter is, akit a BBC riportere emlékeztetett a minap arra, hogy a sajtó a szabad világban nem Bohár Dánielekből, Fábián Barnákból meg Császár Attilákból áll, DJ Jeszykből pedig sem sosem állt. A propagandának csak ideológiákhoz van köze (már amennyiben a nemzeti-keresztény kurzus örve alatt elkövetett lopásnak vannak világnézeti vonásai), az újságíráshoz nincs. Stephen Sackur megkérdezte, amit magyar újságíró nem tud megkérdezni, mert nem kap rá választ, hogy Magyarország (vagyis e körben a magyar kormány) kit szeretne látni a háború győztesének. Ördöge van a nyájas olvasónak, ha úgy véli, hogy Szijjártó szerint ennek a háborúnak nincsenek győztesei, mert valóban ezt mondta. Képtelen volt kijelenteni, hogy Oroszországnak kell meghátrálni, vissza kell kotródnia a határai mögé, és hogy Putyin elnök lelkén száradnak a megöltek, meghurcoltak tízezrei és az elűzöttek milliói. „Ön fantáziavilágban él, Szijjártó úr” – jelentette ki egy ponton Sackur, amikor a külügyminiszter szerint a befejezett ukrán védekezés után Putyinnal lehetne tárgyalni az elfoglalt területekről. Szijjártó arcán táncot járt az illiberális döbbenet. Dühében ki is pipálta Etiópiát és Mauritiust: megbízható forrásaink szerint a ciklus végére meglesz neki mind a kétszáz körüli ország, és ez, lássuk be, utazási irodánál nincs a last minute ajánlatban.

A BBC-hez hasonló alapállásból közelít a háborúhoz az amerikai nagykövetség Ruszkik, haza! plakátkampánya is, amely azt állítja: „Béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul.” És ez világos. De nem Bohárnak. Szerinte (és minden tetszőleges fideszes szerint) a plakátkampánnyal bele­rángatnák Magyarországot a háborúba. De vajon miért és hogyan? Megnevezni a bűnöst – ez miért egyenlő a hadüzenettel? A teljes EU és NATO megnevezte a bűnöst, akit háborús bűncselekmény vádjával köröz a hágai bíróság (és akit a Fidesz nem adna ki Magyarországon). Az orbánista-putyinista különállás a szövetséget gyengíti. Ahogy a BBC újságírója fogalmazott: egy lánc csak olyan erős lehet, amilyen a leggyengébb láncszeme. A magyar kormány a gyenge láncszem, és csak bízhatunk benne, hogy ezt az elévülési időn belül magyarázhatják meg a független magyar bíróság előtt, s még egy s mást a zsebek kiürítése után. És nem kötünk ki végleg Vlagyimir asztalánál, ahonnan 25 évet osztottak ki a minap a leghangosabb ellenzékinek. Két mérgezés sem vált be, és egy fia szállodaablak sem volt a közelben: van ilyen.

És végül egy kis színes hír itthonról.

A másfél méteres kunszentmiklósi kilátót parodizálják, amit nem rontottak el: lehetne éppenséggel lombos erdő is mellette, hogy a kilátóból ne lehessen belátni a pusztaságot. Megbízható forrásból tudjuk, hogy a minitorony üzenete filozofikus: csak annak kell magas kilátó, aki másképp nem tud felnőni a feladathoz. A kérdés csak az: a magyar kormány szerint 2010 óta folytatólagosan mi is a feladat tulajdonképpen?