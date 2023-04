Danó Anna;

egészségügy;szervátültetés;Magyar Kórházszövetség;transzplantáció;COVID-19;

2023-04-22 11:13:00

Erősen visszavetette a transzplantációkat a Covid-19 miatti bezárkózás

A koronavírus-járvány évei alatt Magyarországon mintegy 38 százalékkal kevesebb volt a donáció.

A transzplantációkat is erősen visszavetette a Covid miatti bezárkózás,

– derült ki a Magyar Kórházszövetség háromnapos konferenciájának záró fórumán.

Tavaly több beteg került fel a szervre várók listájára, mint ahányan lekerülhettek onnan a sikeres transzplantáció után – így érzékeltette Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs igazgatója, mekkora probléma, hogy a járvány évei alatt Magyarországon mintegy 38 százalékkal csökkent a donációk száma.

A transzplantációs várólistára

A betegek májátültetésre háromnegyed évet, a tüdő- és szívátültetésre átlagosan egy-másfél évet, a kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetésre két és fél évet, vesére csaknem négy évet várakoznak. Mihály Sándor szerint az utóbbiak várakozási ideje jelentősen csökkenhetne, ha többen élnének az élődonoros szervadományozás lehetőségével. Ilyen beavatkozásból

Sőt elindult egy másik lehetőség is, ami még Magyarországon sem jogi, sem kulturális értelemben nem elfogadott: a keringés leállás utáni donáció. Ez a lehetőség tizenhárom európai országban már elérhető, ami azt is jelenti, hogy az összes donor egynegyede ebből a donációs kategóriából adódik. Ez az az eset, amikor olyan szervet is felhasználhatnak, amit a keringés leállása után távolítottak el a donorból. A Magyar Transzplantációs Társaság célja, hogy ez a lehetőség mielőbb Magyarországon is elérhető legyen.

Mihály Sándor beszélt arról, hogy tavaly februártól van lehetőség Covid-fertőzöttekből is szervet eltávolítani transzplantációs céllal. Hozzátette: nem mi kezdtük, mire nálunk megtörtént az első ilyen, Európában már jól bejáratott gyakorlat volt. Magyarországon az összes covidos potenciális donornak a feléből vettek ki végül szervet: ebből 16 vesét, 7 májat és 2 szívet ültettek be.

Mihály Sándor szerint a kórházak sokat tehetnek, hogy minél több élet legyen megmenthető a szervátültetésekkel. Egy szerv sikeres kivétele után

Az összeg kétharmad része a szervkivételben közreműködő dolgozókat illeti meg. Megjegyezte azt is, fontos, hogy legyen eljárásrendje az intézménynek a családi tiltakozások kezelésére. Ha ugyanis nagykorú az elhunyt donor, és családi tiltakozás miatt hiúsul meg a donáció, az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Aki ugyanis aki életében nem tiltakozott, az halála után potenciális szervdonorrá válhat. Mihály Sándor elmondta: a társadalom idősödésével az életkor sem kizáró tényező, nem ritka,

Idén öt kórház kapta meg az „Élet adományozó kórház” címet. Ezt az elismerést az az intézmény kapja, amely az előző évhez képest a legnagyobb arányban javította a donorjelentését. 2022-ben ezt azt elismerést a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei kórház, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, a Dél-budai Centrum Szent Imre kórház, a kiskunhalasi Semmelweis kórház, valamint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház kapta.