Á. B.;

reálbérek;infláció;fizetés;kereset;

2023-04-24 08:30:00

Emeltek a fizikai dolgozók bérén, de összességében csökkent fizetésük értéke

A legtöbb munkáltató nem tudta ellensúlyozni az infláció okozta negatív hatásokat.

Az idén az első negyedévben 1779 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére, ez a szint 18,7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 1499 forintos értéket - közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary közös közleményben hétfőn az MTI-vel.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder mintegy 7 ezer munkavállaló béradatait feldolgozó elemzése alapján a régiók szerinti statisztikák azt mutatják, hogy 1600 forint alatti átlagos fizikai órabér csupán Észak-Magyarországon fordult elő, a többi régióban 1600 és 1800 forint közötti sávban alakul ez az érték. Egyedül Közép-Magyarország és Budapest ugrott ki ebből a mezőnyből, ezeken a területeken az órabérek átlagos nagysága immár elérte a 2350 forintot, ez mintegy 30 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója a közleményben kiemelte, az adatok azt mutatják, hogy év elején a munkáltatók többsége számottevő béremelést hajtott végre a fizikai dolgozók körében, azonban még ez is 5-6 százalékos reálbércsökkenést jelent. Attól függően, hogy az év közepén mennyire sikerül majd leszorítani a pénzromlás ütemét, könnyen elképzelhető, hogy az év közepén a cégek újabb béremelésekre kényszerülnek, különösen azokon a területeken, ahol már most is nehezen lehet a kívánt szintre feltölteni a munkaerő-állományt - tette hozzá a szolgáltatási igazgató.

A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó mintegy 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. Kimutatták, hogy a 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében az éves béremelkedés mértéke 2023 első negyedévében átlagosan 10,5 százalékos volt. Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy a szellemi munkát végző középvezetők körében is felgyorsult az átlagbérek emelkedése, bár tavaly ilyenkor még 7,3 százalékos éves szintű bérnövekedést mutattak ki ebben körben.

Azt tapasztalják, hogy a munkáltatók a korlátozott lehetőségeik miatt nem tudják teljes egészében ellensúlyozni az infláció negatív hatásait. Ugyanakkor ahol a munkaerő megtartása kritikus szempont, a bérek emelkedése várhatóan gyorsabb ütemre válthat a következő hónapokban - emelte ki a Moore Hungary ügyvezető partnere.