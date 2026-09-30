„Nem csupán Budapest, egész Magyarország-ellenes ez a költségvetési politika” – Ma adja be a keresetet a szolidaritási adó miatt a főváros

Ebben azonnali jogvédelmet kérnek a bíróságtól, amelynek 15 napja van a kérelem elbírálására. Ha elfogadják a főváros érveit, akkor a hozzájárulás idei 58 milliárdos összegéből egészen a per végéig nem kell befizetniük a vitatott 25 milliárd forintot. Ha pedig megnyerik a pert, akkor a végén sem.