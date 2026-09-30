A bíróság megállapította, fennáll a politikai befolyás és az összeférhetetlenség kockázata.
A valóság és az államtitkár által is közzétett szakdolgozói átlagkereset között 60 ezer forintos differencia van – mondta lapunknak Soós Adrianna, a FESZ elnöke.
Szerintük EU és az Orbán-kormány jogállamisági vitájának nincs köze a magyar egyetemekhez.
Ezek ugyanis nem közérdekű adatok, a Fővárosi Törvényszék szerint a Kúria a hasonló tényállású ügyekben hozott precedensértékű ítéleteiben is ezt állapította meg.
A jövedelmek legmagasabb 10-20 százaléka annyira felhúzza az átlagot, hogy az már túl torz képet mutat.
A jogszabály a keresetlevél szerint valójában nem ír elő olyasmit, amire a fővárosi kormányhivatal hivatkozott.
Anna Netrebko rágalmazásra, valamint szerződésszegésre hivatkozik, és 360 ezer dolláros kártérítést követel.
Nagyon kell a pénz az Orbán-kormánynak. Karácsony Gergely a Fővárosi Törvényszék döntése után azt írta, a bírósági kontroll nélkül állami inkasszó Vlagyimir Putyin Oroszországánál is mélyebbre taszítaná a közállapotokat.
Bár a bíróság korábban úgy ítélte meg, hogy az előző amerikai elnök nem erőszakolta meg E. Jean Carrollt, a szexuális visszaélés vádjában bűnösnek találta és ötmillió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte őt.
A Reacty Digital felmérésben részt vevők 40 százaléka azt mondta, hogy nem változott a jövedelme, ők tehát körülbelül 8 százalékos reálérték csökkenésben vannak hat hónap alatt. A válaszadók 18 százaléka a korábbinál kevesebbet keres.
Ebben azonnali jogvédelmet kérnek a bíróságtól, amelynek 15 napja van a kérelem elbírálására. Ha elfogadják a főváros érveit, akkor a hozzájárulás idei 58 milliárdos összegéből egészen a per végéig nem kell befizetniük a vitatott 25 milliárd forintot. Ha pedig megnyerik a pert, akkor a végén sem.
A legtöbb munkáltató nem tudta ellensúlyozni az infláció okozta negatív hatásokat.
Jövő héttől változtat a korábban gyakran kifogásolt keresetstatisztikáján a KSH. Ez kihathat a képviselői fizetésekre is.
Sandra Garza – akinek néhai élettársa, Brian Sicknick a Capitolium ostromát követően lelte halálát – állítása szerint az előző amerikai elnök „hazugságkampányával” és „gyújtó hatású retorikájával” felbujtotta a Capitoliumot megostromló tömeget, a történtek pedig „jelentősen befolyásolták” a rendőr egészségi állapotát.
John Bates amerikai bíró utalt arra, hogy vonakodik elvetni a keresetet, de közölte, nincs más választása, tekintve, hogy az amerikai kormányzat állásfoglalása szerint, mivel a Szaúd-Arábiát de facto irányító trónörököst szeptemberben miniszterelnökké nevezték ki, mentességet élvez.
A korábbi amerikai elnök el akarja kerülni a tanúskodást, ügyvédei szerint az idézés sérti a jogát az alkotmányos szólásszabadsághoz.
Az előző amerikai elnök 475 millió dolláros (több mint 200 milliárd forintos) kártérítést követel.
Csaknem ugyanolyan arányú költségnövelésből a magyar vállalkozások sokkal kevésbé tudták emelni a nettó kereseteket, mint a román cégek – állapította meg friss elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
A nem jogerős határozat szerint az egyetemi szenátusi döntés nem minősül közigazgatási jogvitának, így nem perelhető.
Magyarországon milliókat kell keresni ahhoz, hogy luxusnyugdíjhoz juthassunk.
A dolgozók fele bruttó 320 ezer forintnál kevesebbet keresett tavaly, mégis 400 ezer forint feletti átlagbérről szólnak a híradások.
A hivatalosan közöltnél 20 százalékkal alacsonyabb átlagkereseti adatokat mutatott ki egy friss elemzés. Egyszerű az oka: az összes dolgozó fizetését figyelembe vették.
Ütemes keresetnövekedést mutatott ki ismét a KSH. Igaz, nem számolnak a járvány miatt részmunkaidőre küldöttekkel.
Négy nő követel kártérítést szexuális erőszak és zaklatás címén a bukott filmmogultól.
A várakozásokat jelentősen felülmúlva, mintegy 14 százalékkal nőtt az átlagkereset tavaly novemberben. A háttérben az év végi jutalmak állnak.
A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén legalább annyit keressenek, mint a kormány államtitkárai.
Az OECD országok közül Svájcban, majd Luxemburgban és Izlandon a legmagasabbak a fizetések. A 35 országból Magyarország a bruttó átlagbér tekintetében 31. helyen áll, viszont a magas hazai adóterhek miatt nettó kereset tekintetében csak Mexikót és Lettországot előzzük meg - írja a portfolio.hu.
Elutasította az illetékes moszkvai bíróság a Raoul Wallenberg hozzátartozói által az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ellen benyújtott keresetét - közölte hétfőn az Interfax hírügynökség.
Bármennyire is hihetetlen, de bőven van olyan szakma Magyarországon, amelyben több mint 1 millió forint a havi fizetés - írja a penzcentrum.hu.