2023-04-25 12:56:00

Szijjártó Pétertől Orbán Balázshoz került a korábbi külügyi intézet

Orbán Viktor politikai igazgatójának az elmúlt időben jónéhány több mint érdekes kijelentése keltett feltűnést.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója felügyelete alá kerülhet a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt. – szúrta ki a 24.hu a hétfő este megjelent Magyar Közlönyben az erről szóló, Orbán Viktor által aláírt kormányhatározatot.

A kabinet most rendeletben módosította a Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet jogutódjának feladatait, az azok ellátásával kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, amelyek eddig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert terhelték 2016 óta.

A lap szerint a változás várható volt, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) még márciusban közölte, hogy a kormány az intézet megújításáról döntött A céljuk, hogy az intézmény, amely immár gazdasági társaság, „az eddiginél is jobban tudja támogatni azt a nemzetiérdek-alapú külpolitikai gondolkodást, amelynek segítségével Magyarország megnyerheti a következő évtizedeket is”. Hozzátették, hogy ezt indokolja a háború és a blokkosodás is.

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, Orbán Balázs az elmúlt időszakban több megnyilatkozása is vihart kavart. 2022 decemberében a polgári engedetlenséget vállaló tanárok kirúgásával kapcsolatban megjegyezte: „Aki nem megy be a munkahelyére, el kell bocsátani, nem lehet mérlegelni.”. Idén januárban a Mandineren megjelent cikke keltett feltűnést, amelyben vázolta az Orbán-rezsim stratégiáját a következő évtizedre, amit a miniszterelnök mondott el egy zártkörű megbeszélésen Magyarország regionális középhatalmi státuszának elképzeléséről. Nem sokkal később az a kijelentése keltett feltűnést, amelyben röviden összefoglalta a NER hozzáállását az úgynevezett tájékoztatáshoz: – Aki uralja egy adott ország médiáját, az uralja az országot.