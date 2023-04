Ungár Tamás írása a Népszavának;

egészségügy;Orbán-kormány;Magyarország;riport;Pécsi Tudományegyetem;orvostanhallgató;

2023-04-26 16:00:00

„Az Orbán-kormánynak nem érdeke a hatékony egészségügy, neki az a jó, ha az emberek gyorsan meghalnak”

A kamara ellenállása kilátástalan, a kabinet meg jó egészségügy helyett csak totális kontrollt akar – a Pécsi Tudományegyetem orvostanhallgatóit kérdeztük a jövőjüket is meghatározó vitákról.

– Honnan veszi, hogy a kormány jó egészségügyet akar?

Ezt a kérdést szegezte nekem a a Pécsi Tudományegyetem (PTE) orvoskarának egyik másodéves hallgatója. A huszonéves férfi a kar aulájában egy asztalnál ülve három társával beszélgetett, s érezhetően ő volt a kvartett szellemi vezéregyénisége, a többiek csak akkor szólaltak meg, ha ő már kifejtette a véleményét. A négyest azzal a kérdéssel szólítottam meg, hogy mit tudnak a kormány és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vitájáról, mit várnak tőle.

Először azt felelték, hogy semmit, kérdezzem inkább a végzősöket. Amikor azzal érveltem, hogy ez a kormány-kamara vita az ő jövőjükről is szól, így talán illene róla valamit tudni, akkor az asztaltársaság szószólója így fogalmazott:

– Annyit tudunk, hogy nincs megegyezés, és hogy a kormány nem akar tárgyalni a kamarával.

– Miért nem?

– Mert az orvoskamara kiharcolt egy komoly fizetésemelést, és most a kormány azt várja, hogy a kamara hálából fogadja el a kormány elképzeléseit. És miután erre a kamara nem volt hajlandó, és követelték, hogy a szakdolgozók is kapjanak béremelést, bosszúból eltörölték a kötelező kamarai tagságot. Abban bíztak, hogy az orvosok többsége kilép a kamarából, és így a kamara elsúlytalanodik. Akkor el lehet mondani, hogy a kamara nem képviseli az orvostársadalmat, csak önmagát, így nem is tárgyalópartner. De ez nem jött be, az orvosok továbbra is kamarai tagok maradtak.

– A szavaiból azt veszem ki, hogy a kamarának ad igazat. Nem lehet, hogy a kormány elképzelései javítanának az egészségügy helyzetén?

Erre kérdezett vissza a másodikos hallgató a fentebb már idézett mondattal, hogy a kormány miért akarna jó egészségügyet. Azt feleltem, azért, mert akkor lesz a kormány népszerű. A férfi tagadólag rázta a fejét:

– A kormánynak nem érdeke a hatékony egészségügy. Nekik az a jó, ha az emberek gyorsan meghalnak, és nem kell nekik évtizedekig fizetni a nyugdíjat.

– Ezt humornak szánta?

– Nem, ezt tényleg így gondolom.

A társaság többi tagja egyetértőn bólogatott.

Az elmúlt napokban a PTE huszonöt orvostanhallgatóját faggattam arról, hogy mennyire követik figyelemmel a kormány és MOK múlt év ősze óta tartó vitáját az egészségügy jövőjéről.

Kattintson és regisztráljon a teljes cikk elolvasásához a mobil Népszaván! Egy hétig szabad a betekintés.

– derül ki cikkünkből még.