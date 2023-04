nepszava.hu;

kilakoltatási moratórium;Blaha Lujza tér;ügyfelek;Utcajogász;

2023-04-26 19:18:00

Vasárnap vége a kilakoltatási moratóriumnak, az utcajogászok maratoni ügyfélfogadással készülnek

A civil szervezet munkáját segítő szakemberek május 5-én pénteken ingyenesen nyújtanak jogi segítséget hajléktalanságban és szegénységben élő embereknek a fővárosi Blaha Lujza téren.

Április 30-án vasárnap ér véget hivatalosan a kilakoltatási moratórium, ezért május 5-én pénteken az Utcajogász Egyesület maratoni ügyfélfogadást szervez 2023. május 5-re Budapestre a Blaha Lujza térre – olvasható a civil szervezet lapunkhoz eljuttatott közleményében. Kiemelték, a jogászokhoz konkrét jogi kérdésekkel aznap délután kettőtől este nyolcig lehet fordulni, az egyesület munkája iránt érdeklődők pedig a lakhatáshoz kapcsolódó programokon vehetnek majd részt.

Kiss Natália, az Utcajogász tárelnöke szerint május eleje minden évben kritikus időszak az ügyfeleik életében, ekkor ér véget ugyanis a téli kilakoltatási moratórium és tömegével keletkeznek olyan ügyek, amelyekben családok lakhatása forog veszélyben. – Különösen igaz ez idén, mert a gazdasági válság következtében egyre nő azoknak a száma, akik tőlünk szeretnének segítséget kérni. A nehéz helyzetben lévők életét most megnehezíti az is, hogy több önkormányzat radikálisan megemelte kiadható lakásainak bérleti díját – húzta alá a társelnök.

Az Utcajogász Maraton elnevezésű rendezvény, amelyet a Facebookon is meghirdettek, a jogi segítségen túl programokkal is várja az érintetteket. Például „...De a legjobb otthon” címmel vers-, prózaíró és rajzpályázatot hirdet gyerekek számára, a nyertes pályaművekből pedig kiállítást rendeznek még aznap a Blaha Lujza téren. Pályázni itt lehet. Emellett lakhatási témában vitaszínházat is rendeznek este nyolc órától az Aurórában, az érdeklődők itt regisztrálhatnak. Az egyesület jogászai 12 éve önkéntes munkával, ingyenesen nyújtanak jogi segítséget hajléktalanságban és szegénységben élő embereknek.