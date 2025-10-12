Vigyázat! Csalók vadásznak a Telenor ügyfeleire

Az elmúlt időszakban ismeretlen elkövetők, több mobiltársaság sérelmére követtek el visszaéléseket, oly módon, hogy meghatározott telefonszámokra egyenlegfeltöltést kérnek. Az elkövetők a mobiltársaság, vagy a Szerencsejáték Zrt. munkatársának adják ki magukat és nagyobb összegű nyereményt (esetenként tárgyi nyereményt) kínálva próbálják arra ösztönözni az előfizetőket, hogy egy általuk megadott telefonszámra feltöltéseket eszközöljenek, anyagi kárt okozva ezzel a tulajdonosnak - figyelmeztet a Telenor Magyarország Zrt.