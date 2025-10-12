Az adatok - nevek, e-mail-címek és telefonszámok - a darkneten terjednek.
Elsősorban az ügyfeleket érintő eljárások hiányosságai miatt érkezett a büntetés.
A civil szervezet jogászai május 5-én pénteken meghosszabbított ügyfélfogadási időben nyújtanak ingyenes jogi segítséget hajléktalanságban és szegénységben élő embereknek a fővárosi Blaha Lujza téren.
A cég közlése szerint a kompenzáció azokra a lakossági előfizetőkre terjed ki, akik 2016. október 6. és 2017. október 22. között Telenor Blue tarifacsomaggal (S, M, L, XXL), 2 év hűségidővel, kedvezményes feltételekkel vásároltak készüléket, és 2022. augusztus 4-én is rendelkeztek legalább egy (számlás vagy kártyás) előfizetéssel a Yettelnél.
Masszív adatszivárgás volt a világ egyik legnagyobb bankjának számító Credit Suisse-nél, a vasárnap nyilvánosságra hozott információk szerint a svájci pénzintézetnek állítólag évek óta ügyfelei voltak különböző korrupt, tekintélyelvű politikusok, kábítószerkereskedők, feltételezett háborús bűnösök és emberkereskedők.
Előfordul, hogy az olcsó pénzügyi szolgáltatást nyújtó külföldi vállalkozások hónapokra zárolják az ügyfél számláját.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 45 millió forint bírságot szabott ki az Aegon Biztosítóra a nem megfelelő eljárások, a biztosítási szerződések hiányos tartalmi elemei, illetve az ügyfél-tájékoztatásra és panaszkezelésre vonatkozó jogsértések miatt.
Az elmúlt időszakban ismeretlen elkövetők, több mobiltársaság sérelmére követtek el visszaéléseket, oly módon, hogy meghatározott telefonszámokra egyenlegfeltöltést kérnek. Az elkövetők a mobiltársaság, vagy a Szerencsejáték Zrt. munkatársának adják ki magukat és nagyobb összegű nyereményt (esetenként tárgyi nyereményt) kínálva próbálják arra ösztönözni az előfizetőket, hogy egy általuk megadott telefonszámra feltöltéseket eszközöljenek, anyagi kárt okozva ezzel a tulajdonosnak - figyelmeztet a Telenor Magyarország Zrt.
Az elmúlt tíz évben nem volt akkora tranzakció a magyar bankszektorban, mint az amelyik ezen a héten zárult le, azzal hogy az Erste Bank átvette a Citibank lakossági üzletágát.
Ellenzéki szavazatokra is szükség van ahhoz, hogy elfogadhassa a parlament azt a pénzügyi törvényjavaslat csomagot, amely a felügyeleti jogosítványokat a befektetési cégek megfelelő ellenőrzése érdekében szigorítja. Sokan lekéshették a a tegnapi, jogvesztő kártalanítási határidőt, ők már csak az alacsonyabb összegű kártérítésben reménykedhetnek.
A bankrendszer helyzete továbbra is rendkívül stabil – állapította meg Fábián Gergely, az MNB Pénzügyi Rendszer Elemzési igazgatója pénteken, azon a sajtótájékoztatón, amelyen a jegybank most megjelent Pénzügyi stabilitási jelentését mutatták be.
A Főgáz ügyfelei már a nemzeti közműszolgáltatás keretében veszik igénybe a gázszolgáltatást, a váltást azoknak kell kezdeményezniük, akiknek nem az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-hez tartozó Főgáz biztosítja a földgázt.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint továbbra sem lehet tudni, mikor, ki, milyen feltételekkel fizeti ki a Quaestor-ügy károsultjainak jogos követeléseiket. Tóbiás József budapesti sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a pénzügyi felügyelet elégtelen működése miatt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) is részt kell vennie a kártalanításban.
A Sunport Travel csődje miatt eddig beérkezett kárbejelentések alapján 69 érintett utazási szerződésről tud az Uniqa Biztosító Zrt., több bejelentésre nem számítanak, őket várhatón július végéig kártalanítják - közölte a biztosító.
Megtörte a csendet az egyik legnagyobb nemzetközi távközlési cég, a Vodafone. Tanulmányt hoztak nyilvánosságra arról, hogy hogyan figyelik meg ügyfeleiket a hatóságok- írja a Guardian-re hivatkozva az Index.
Csak a megkérdezettek tizede változtatott bankolási szokásain a tranzakciós illeték hatására: a banki költségek emelkedésére nagyobb arányban reagáltak a nők, a 30-49 évesek és a felsőfokú végzettségűek - derült ki a GfK kutatásából. Bár az ügyfelek többsége tisztában van a banki tranzakciók utáni illeték tényével, annak konkrét mértékét kevesen ismerik a GfK Hungária piackutató legfrissebb reprezentatív felmérése szerint.