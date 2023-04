P. L.;

2023-04-27 09:57:00

Még mindig hozzáférhet titkos adatokhoz a Pentagon-dokumentumok kiszivárogtatója

Ezért az ügyészség előzetes letartóztatásban tartaná.

Az amerikai ügyészség szerint továbbra is hozzáférhet minősített anyagokhoz Jack Teixeira, ezért a massachussettsi Nemzeti Gárda légierejének 21 éves katonáját továbbra is előzetes letartóztatásban tartanák - írja a BBC.

Az ügyészség indoklásában kitért arra, hogy még bőven akadnak olyan iratok, amelyekhez Jack Teixeira hozzáfért, ezek esetleges kiszivárgása pedig további károkat okozna az Egyesült Államok nemzetbiztonságában. Kijelentették azt is, hogy a férfi „eddigi akadályozó és megtévesztő cselekedetei növelik a szökés és a veszélyesség kockázatát”.

Teixeirát a mai nap fogják meghallgatni az ügyben. A nyomozók továbbra is azt próbálják megállapítani, pontosan miként szivárogtatott ki a fiatal katona több mint száz oldalnyi titkosított dokumentumot az amerikai hírszerzéstől. Az FBI mindenesetre talált az otthonában egy táblagépet, egy laptopot és egy Xbox játékkonzolt is, amelyek mind a szemetesbe voltak kidobva, összetörve. A feltételezések szerint ennek célja az lehetett, hogy egyes bizonyítékoktól megszabaduljon, akadályozva ezzel a nyomozást.

Az amerikai légierő közölte, hogy Jack Teixeira egységének két parancsnokát is felmentették a vizsgálat idejére, de mások is így járhatnak. Ezzel átmenetileg a hozzáférésüket is elvesztették a minősített információkhoz. A hírszerzési feladatok alól a komplett egységet is felfüggesztették, s minden egységnek „biztonsági célú leállást” kell végrehajtania májusban.

Amint arról már beszámoltunk, Jack Teixeira már néhány nappal az orosz-ukrán háború kitörése után elkezdte szivárogtatni a minősített iratokat egy Discord-chatszobában, ráadásul nem a korábban ismert 50, hanem egy 600 fős csoportban. Az itt közzétett dokumentumok főként az orosz és ukrán áldozatokról, a moszkvai kémügynökségek tevékenységéről és az Ukrajnának nyújtott segélyekről szóló híreket tartalmazták.

A 21 éves katona védelmi információk jogosulatlan továbbítása miatt akár 15 év börtönbüntetést is kaphat, de minősített dokumentumok jogosulatlan eltávolításával és megőrzésével is vádolják.