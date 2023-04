Rónay Tamás;

2023-04-29 11:46:00

Továbbra is elégedetlen a Vatikán Orbánék menekültpolitikájával

"Orbán Viktor egyike azon keveseknek, aki kapcsolatban áll Vlagyimir Putyinnal. És ebben a pillanatban minden megoldást jó megfogadni a béke előmozdítására."

A La Croix francia katolikus lap szerint Orbán Viktor régóta fejtörést okozott a Vatikánnak, az újság nemzetközi kiadásában emlékeztet arra, hogy a magyar miniszterelnök nem hajlandó befogadni a menekülteket, még akkor sem, ha ez az európai szabályok megsértésével jár. És elutasított minden olyan javaslatot, hogy az öreg kontinens kvótákat állapítson meg a menekültek befogadására, ami távol áll a pápa állandó és szenvedélyes, a befogadást sürgető felhívásától.

Két hónappal az ukrajnai háború kitörése után a magyar kormányfő elment a Vatikánba és a pápa arra számított, hogy Orbán segít neki felvenni a kapcsolatot Moszkvával. Ez az a remény hozhatta Ferencet ismét Budapestre? – teszi fel a költői kérdést a lap. Hivatalosan a pápa azért jött a magyar fővárosba, miszerint betartsa ígéretét a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett ígéretét, amikor azt ígérte a magyar katolikusoknak, visszatér még az országba. Magyarországnak azonban 100 kilométeres határa van Ukrajnával, vagyis a látogatásra rányomja a bélyegét a háború.

– jegyezték meg vatikáni források.

A Vatikán több mint egy éve a magyar miniszterelnököt tekinti az egyetlen európai vezetőnek, aki támogatja Ferenc álláspontját a háborúval kapcsolatban: ellenzi a fegyverek Ukrajnának történő szétosztását, azonnali tűzszünetet és tárgyalásokat sürget a gyors béke érdekében, írja a La Croix.

"Orbán Viktor egyike azon keveseknek, aki kapcsolatban áll Vlagyimir Putyinnal" - mondta egy magas rangú vatikáni tisztviselő.

– tette hozzá.

Az ukránok bírálták Ferencet, amiért igyekszik kiegyensúlyozott álláspontot képviselni a háborúval kapcsolatban, abban a reményben, hogy ez lehetővé teszi a Szentszék számára, közvetítsen a konfliktus rendezésében. A pápa azonban a Magyarországra való indulása előtti napon találkozott Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel, ami a konfliktus kezdete óta először fordult elő.

"A kapcsolatok Orbán Viktorral szívélyesek" - mondta egy magas rangú vatikáni forrás. "Van köztünk párbeszéd" - mondta a tisztviselő, hangsúlyozva a Vatikán és Magyarország közötti hasonlóságokat, például a születéspárti politika megvalósítását és Európa keresztény gyökereinek védelmét.

A véleménykülönbségek azonban továbbra is fennállnak. És a pápa sem tudja elkerülni ezeket Orbán országában. Mert bár valóban lesznek ukrán családok a menekültek között, akikkel szombat délelőtt a Szent Erzsébet-templomban találkozik, de lesznek ott afganisztáni, iraki, nigériai és dél-szudáni menekültek is.

Mert a Vatikán még ma is, egy évvel a háború kezdete után is erősen kritikus azzal kapcsolatban, ahogy a magyar kormány a migrációs kérdést kezeli. A Római Kúria tisztségviselői is vitába szálltak az ország katolikus vezetőivel ebben a kérdésben. "Egy-két püspöktől eltekintve a püspöki konferencia legtöbb tagja nagyon hallgat a témáról" – panaszolta egy vatikáni forrás.

- erősködött egy európai diplomata, aki nem titkolja értetlenségét az utazás céljait illetően. Ezt a véleményt számos Rómában tartózkodó diplomáciai kollégája is osztja, írja a La Croix.