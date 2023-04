nepszava.hu;

Orbán-kormány;nyilvános vita;Eötvös Károly Intézet;házszabály;Magyar Helsinki Bizottság;bíróságok;igazságügy;jogállamiság;igazságügyi reform;Amnesty International Magyarország;

2023-04-29 15:44:00

Még a házszabályt is megsértette a kormány, hogy a nyilvános vitát megkerülve vigye át a bírósági törvénycsomagot

Kuruc furfang. A civil jogvédők szerint a törvénymódosításban vannak pozitív elemek, de több ponton elmarad az EU által azonosított jogállamisági problémák orvoslása.

Még a házszabályt is megsértette a kormány, hogy a nyilvános vitát megkerülve próbálja meg átvinni a jogállamisági feltételek egyik legfontosabbikának számító bírósági törvénycsomagot – írta a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közös szombati közleményében az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság.

Megjegyzik, január közepén még úgy tűnt, a kormány hajlandó lesz a társadalmi párbeszéd biztosításával elfogadtatni a bíróságokat érintő törvénycsomag tervezetét, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy a befagyasztott uniós pénzek legalább egy részéhez hozzájusson Magyarország. Sok év után először, február elején például még az Igazságügyi Minisztériumba is meghívták őket. A tervezett módosításokat március 31-ig kellett volna hatályba léptetni.

A kormány képviselője március elején arról tájékoztatta a reform által érintett Országos Bírói Tanács (OBT) tagjait, hogy a javaslatot március 3-án terjesztik be az Országgyűléshez. Aznap Varga Judit igazságügyi miniszter valóban benyújtott egy törvényjavaslatot, ez azonban a vagyonnyilatkozatokról szólt, semmi köze nem volt a bíróságokat érintő módosításokhoz. Tartalmazott viszont négy olyan paragrafust, amelyek az igazságügyi reformmal kapcsolatban módosítandó törvények egy-egy rendelkezésének teljesen felesleges módosítására tettek javaslatot (például az „és” kötőszót kicserélték volna „valamint”-re). A javaslatot megtárgyalta az Igazságügyi Bizottság, majd március 14-re az általános és a részletes vitát is lezárták.

A vagyonnyilatkozatokról szóló megtárgyalt javaslat már másfél hónapja várt elfogadásra,

A TAB kormánypárti tagjai pedig még ugyanazon a napon, villámgyorsasággal, módosító javaslatként benyújtották a januári változathoz képest jelentősen átdolgozott, bíróságokat érintő törvénycsomagot. A javaslatba eredetileg beépített teljesen felesleges módosítások célja éppen ez volt, hogy alapot adjanak erre az eljárásra. A módosítást – ami az uniós pénzek kiolvasztásához szükséges egyik legfontosabb törvényt tartalmazta – a TAB másnap néhány óra leforgása alatt el is fogadta.

A kormány és a kormányzati képviselők eljárása nemcsak a jogállamisági elvek megsértése, hanem az Országgyűlés működésére és tárgyalási rendjére vonatkozó szabályokkal, vagyis a Házszabály előírásaival is ellentétes. Az ugyanis rögzíti, hogy nem tárgyalható olyan módosító javaslat, amely „a törvényjavaslat egészének elhagyására irányul”; márpedig ebben az esetben a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó eredeti javaslatot teljes egészében új tartalommal töltötték fel. A Házszabály ráadásul azt is mondja, hogy egy módosító javaslat nem terjedhet ki a módosítani kívánt törvény eredeti javaslattal nem érintett részeire, itt pedig éppen erről volt szó, hiszen az eredeti javaslat csak pár, nem releváns részét érintette a bíróságokra vonatkozó törvényeknek.

A javaslat számos ponton változott a január végén társadalmi egyeztetésre bocsátott korábbi tervezethez képest. Pozitív előrelépés, hogy a most beterjesztett javaslat a tervezett hatályba lépéstől, vagyis június 1-től végre hatékonyabb kontrollt lehetővé tevő jogköröket biztosít a bírák önkormányzati szervének, az OBT-nek. Ezentúl minden igazságszolgáltatást (nemcsak a bíróságokat) érintő törvényjavaslatot véleményezhet, bővülnek a jogorvoslati lehetőségei, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének pedig kötelező lesz indokolnia azokat a döntéseit, ahol az OBT-nek egyetértési joga van. Szintén üdvözlendőnek tartják, hogy az OBT továbbra is személyesen meghallgathatja az OBH és a Kúria elnökjelöltjeit (ez a januári javaslatból hiányzott), és kizárhatja azokat a jelölteket, akiknek a függetlenségét, pártatlanságát, feddhetetlenségét vagy integritását nem találja megfelelőnek.

Szintén jó hírként értékelik, hogy az OBT ezentúl minden bírósági igazgatással kapcsolatos információhoz hozzáférhet majd, így a jövőben az OBH elnöke már nem tudja eltitkolni például a jutalmakra vonatkozó döntéseket. Teljesülni látszik az az uniós elvárás is, hogy ezután a hatóságok a jogerős bírósági döntésekkel szemben alapvető jogaik sérelmére hivatkozva nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz.

Továbbra is komoly probléma van azonban a magyar bírák EU Bírósághoz (EUB) fordulásának lehetőségével. A javaslat ugyanis csak eljárási szabályokon módosít, így egy korábbi kúriai precedens alapján a bírák továbbra is tarthatnak attól, hogy ha kényes témában tesznek fel kérdést az EUB-nak, eljárásuk törvénysértőnek minősül, és emiatt további hátrány is érheti őket. A most benyújtott javaslat az előzetes döntéshozatal iránti kérelem lehetőségeinek szűkítő értelmezésére ad lehetőséget, kizárva például, hogy egy büntetőbíró, ha az ítélet meghozatalához szükséges, kérje a bíróságok függetlenséget érintő magyar jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetőségének a vizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság korábban bíróvá kinevezett tagjainak ügyében félmegoldás született. Az eredeti januári javaslat a mostani alkotmánybírák esetében továbbra is megengedte volna a pályáztatás nélküli automatikus beosztásukat a Kúriára, a legújabb tervezet szerint azonban már „csak” az általuk választott ítélőtáblára kerülhetnek. Azok pedig, akik már az AB-tagságuk előtt is bírák voltak, alkotmánybírói jogviszonyuk megszűnése után korábbi munkahelyükre mehetnének vissza.

Mint írják, a további problémák közül érdemes kiemelni, hogy nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy a Kúria elnöke egyben az OBT elnökévé is megválasztható legyen, ahogyan azt sem, hogy az OBH elnöke által kinevezett bírósági vezetők bekerüljenek a bírák önkormányzati tanácsába, és így a saját munkáltatójukat ellenőrizzék. Nem elfogadható megoldásként az is szerepel, hogy a bírót közigazgatási szervhez beosztásának megszűnése után az OBH elnöke pályázat nélkül, tanácselnöki munkakörbe oszthatja be, így továbbra is a pályázati rendszer megkerülésével lehetne vezetői pozíciókat elnyerni.