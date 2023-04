Rónay Tamás;

2023-04-29 17:05:00

Ferenc pápa meg akarja mutatni, hogy ő van a kormányrúdnál

A La Croix katolikus francia lap vatikáni tudósítója „erődemonstrációnak” nevezte Ferenc pápa budapesti fellépését.

Mint írta, a katolikus egyházfő „meg akarja mutatni, hogy ő van a kormányrúdnál”. Ugyan az újságírók az őt Budapestre szállító repülőgépen is megtapasztalhatták, hogy nehezen mozog, sokszor kell a feszülettel jelölt alumíniumból készült botjára támaszkodnia. Olyan hírek is elterjedtek, hogy a gépen korábbi szokásával ellentétben nem üdvözli az újságírókat, de minden erejét összeszedve ezt is megtette. Ragaszkodott ahhoz, hogy mindenkivel kezet fogjon. „Még akkor is, ha a fájdalom jelei megmutatkozzanak az arcán”.

Kevesebb mint egy hónappal azután, hogy kiengedték a római Gemelli Kórházból, ahol sürgősségi kórházba került, a pápa útja elején valódi erődemonstrációba kezdett. Ezt jelezte az is, hogy végig állt a magyar hadsereg katonai tiszteletadásán a magyar köztársasági elnöki palotánál.

„Nem gondolok az utódomra, de mások ezt megteszik helyettem” – mondta a pápa nemrég egyik látogatójának. Így azoknak a „többieknek” is üzen, akik a Vatikánban maradtak, s egy idő óta már változást reméltek az egyház élén, állapítja meg a La Croix.