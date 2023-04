Rónay Tamás;

Politika;Magyarország;Orbán Viktor;látogatás;lapszemle;Ferenc pápa;

2023-04-30 12:02:00

Mennyi közös vonás van Ferenc pápában és Orbán Viktorban?

A miniszterelnök ügyesen kihasználja a pápa magyarországi látogatását: konzervatív családpolitikája és nemzetközi ambíciói érdekében. De vajon mennyi közös van bennük valójában? – teszi fel a kérdést írásában a német Tagesschau.

– A család a család” – Orbán Viktor, láthatóan büszkén szerettei, felesége, lányai, veje, négy unokája körében - és: a pápa, alázatosan mosolyogva csatlakozik vendéglátója családjához. A kép bekerül a családi albumba, a Facebookra. Orbán Viktor, Magyarország nemzeti-populista miniszterelnöke gyorsan posztolja a közösségi oldalra. Ám a jelmondat Budapesten az LGTBQ-közösség plakátjairól ismerős a A család az család szlogen, amely azt hirdeti, hogy az azonos nemű párok is lehetnek jó szülők, ami teljesen ellentétes Orbán Viktor vonalával, aki a magyar alkotmányba is beleíratta, hogy az apa férfi, az anya nő. A mondat szerzője persze most felháborodott, hogy Orbán Viktor szemtelenül másol tőle – emlékeztet a magyarországi pápalátogatásról készített összefoglalójában a Tagesschau, a közszolgálati ARD televízió híradójának honlapja.

A pápát szívesen látja az Orbán-kormány, különösen most, pedig a katolikus egyházfő nemrég, 2021-ben járt Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszuson. Orbán Viktor tavaly járt a Vatikánban, a protestáns miniszterelnök demonstratív első útja vezetett ide újraválasztása után. A magyarok kétharmada katolikus, Orbán Viktor pedig sikeresen gyűjt szavazatokat katolikus-konzervatív családimázsával. Egykori családügyi minisztere, Novák Katalin ma Magyarország köztársasági elnöke. Mindkettőjüknek tetszik, ha Ferenc pápa rögtön az elején, a kormányhoz és a magyar társadalom vezető képviselőihez intézett beszédében bírálja az úgynevezett gender-kultúrát - de csak röviden. Valójában Ferencet magyarországi látogatásának kezdetén elsősorban a nagy kérdések foglalkoztatják, a béke és a háború, Európa, a menekültek sorsa.

Orbán Viktor ezt úgy értelmezi, megerősítette ajánlatát, hogy közvetítő legyen Oroszország Ukrajna elleni háborújában. Magyarország és a Vatikán az utolsó két megmaradt a béketáborban – állította nemrég Orbán Viktor az évértékelő beszédében. Nem világos, hogy mekkora vagy kicsi a közös nevező Orbán és Ferenc pápa között. A pápa azonban nagyon világosan bírálja az újjáéledő nacionalizmust és a harcias infantilizmust, majd hangsúlyozza Európa alapvető fontosságú szerepét a jelenlegi kényes történelmi helyzetben, egy olyan Európa szerepét, amely senkit sem hagy örökre ellenségként. A pápai látogatásból megmaradó hídépítő motívumba illeszkedik, hogy

Hilarion nemrég még Moszkvában volt, mint a Vlagyimir Putyin mögött álló ortodox egyház külügyminisztere, hogy aztán az ortodox egyházfő, Kirill pátriárka Budapestre küldje. – Büntető áthelyezés – mondják egyesek, maga Kirill pátriárka pedig nem szívesen látott vendég Európában, bár Orbán Viktor megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókkal sújtsa.

A Tagesschau cikkében kiemelte: a pápa Budapesten találkozott a menekültekkel, „természetesen tudva a magyar kormány ellentmondásos-szigorító menekültpolitikájáról”. De tud a magyarországi katolikus egyház kritikájáról is, amely "semleges" az Orbán-kurzussal szemben.