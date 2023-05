P. L.;

Nevető emoji miatt kirúgással fenyegetett meg egy szociális munkást a lomb nélküli lombkoronasétányról elhíresült fideszes polgármester

Ezt egy hangfelvétel igazolja.

Nevető emoji miatt fenyegetett meg kirúgással egy közmunkásbérért dolgozó szociális munkást Filemon Mihály, Nyírmártonfalva fideszes polgármestere - erről Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tett közzé hangfelvételt a Facebookon.

A lomb nélküli lombkoronasétánnyal kétes hírnevet szerző fideszes településvezető szer felett sérelmezte, hogy a fiatal nő mulatságosnak találta a finoman szólva is égő uniós közpénztemetőt, ezért nem volt rest felhívni és fenyegetőzésbe kezdeni. A hangfelvétel tanúsága szerint előbb az alábbi beszélgetés zajlott le:

„Alkalmazott: Igen, tessék.

Filemon Mihály: Helló.

A.: Csók.

F. M.: Le kéne venni a röhögős fejet.

A.: Milyen röhögős fejet?

F.M.: Amit kiraktál. Amit kiraktál. Meg kedd reggel be kell jönni az irodába. Jó? Egyelőre ennyit akartam neked mondani. Egy picit gondolkozzál, jó? Hogy mit csinálsz.

A.: Az igen.”

Mindehhez a polgármester még sejtelmesen hozzátette, hogy „utána majd meglátjuk, hogyan tovább”, alig burkoltan kilátásba helyezve a kirúgás lehetőségét. A fideszes politikus persze megsejtette, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készülhet, ezért annak tanúsága szerint a másnapi találkozót azzal kezdte, hogy ráparancsolt a közmunkásra, tegye ki a telefonját az asztalra. A nő azonban ellenállt és nem volt erre hajlandó, mire a Filemon Mihály közölte: – Jó. Akkor mindent megbeszéltünk. Viszontlátásra. Papírokat küldöm.

Hadházy Ákos szerint a nő egyelőre még nem kapott írásos értesítést az elbocsátásáról. Ugyanakkor mint jelezte:

A nő elmondása szerint egy ismerősük családja mezei katasztrófaturistaként elment az ominózus lombkoronasétányhoz, ott készítettek magukról egy képet, amit kiposztoltak, és erre nyomott ő egy nevetős emotikont. Mint mondta, nem volt benne semmi rossz szándék, ezen kívül soha semmi mást nem tett ki a lombkoronasétánnyal kapcsolatban és másról sem szokott írni, ami a hivatalt érinti. Ezért is lepődött meg, amikor a polgármester felhívta, és az ő értelmezése szerint is arra tett utalást, hogy kirúgja.

Hadházy Ákos szerint a fiatal nőnek nagy szüksége van a munkára, mert egyedül neveli a 8 éves kisfiát, aki speciális nevelési igényű. A megfenyegetése óta ma ment vissza először dolgozni, hivatalosan még nem bocsátották el. Azonban amint azt az ellenzéki politikus megjegyezte, sokat elmond az is, hogy míg néhány éve a nő még teljes állásban, szociális munkásként gondozta az időseket, Filemon Mihály később közölte vele, hogy erre nincs pénz, ezért a továbbiakban közmunkásként végezteti vele ugyanazt a munkát.

„A polgármester arrogáns bosszúja még a lombkoronasétányánál is nagyobb botrány. Ugyanakkor, ahogyan a tarvágott erdő is jelképe lett az EU-s pénzek ellopásának, a nevetős smiley miatti fenyegetés pedig a települések lakóit terrorizáló, fideszes kiskirályok szimbóluma. Csak remélni lehet, hogy legalább ez a polgármester hamarosan eltűnik a süllyesztőben – mindenesetre a helyiekkel beszélve erre látok is esélyt. Az ellenzéki közösségnek viszont mindent meg kell tenni, hogy a megfenyegetett szociális munkást megvédje” - értékelt Hadházy Ákos.