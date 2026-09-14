Hadházy Ákos feljelentette a lombkoronasétányról hírhedt nyírmártonfalvai polgármestert

A fideszes kiskirályokkal szemben egyetlen esélye van az egyénnek és a társadalomnak is: ha nem rettenünk meg tőlük és nyíltan felvállaljuk a konfliktust - fogalmazott az országgyűlési képviselő.