Az eljárás novemberben folytatódik.
Filemon Mihállyal és társával szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség.
A volt polgármester azután szólal meg, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a NAV.
A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.
A magyar hatóságok eddig mindig együttműködtek az Európai Ügyészséggel, meglátjuk, hogy ez folytatódik-e – mondta Laura Codruța Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában rendezett meghallgatásán.
Hiába állítja a magyar ügyészség, a szakértő szerint jogilag igenis helytálló az Európai Ügyészség nyomozása a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében. A konkrét eset felgöngyölítése egyébként itthon alig halad.
Egyetlen forint közpénzt sem kapott utána, s szerinte hibás volt a pályázati kiírás, arról pedig nem ő tehet.
Péntek délelőtti közleményében ismét leszögezte, hogy Magyarországon, a NAV előtt folyik nyomozás.
Magyarország nem a szervezet tagja, de úgy tűnik, EU-s döntés született, hogy minden uniós forrásokat érintő ügy az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozik.
Utóbbi frontáttörésnek számít, mivel Magyarország nem tagja az Európai Ügyészségnek, amely ezért elméletileg nem is köteles eljárni. Végül mégis az a belső döntés született, hogy az uniós források tekintetében mindig van hatásköre.
Filemon Mihály ennél többet nem akart elárulni döntése okairól.
A folyamat minden fő állomásán súlyos szabálytalanságokat talált, amelyekről megállapította, hogy sértik az európai uniós támogatások felhasználásra vonatkozó előírásokat.
Az amerikai nagykövet a saját szemével akarta látni, hogy miről szólt a projekt.
Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szúrta ki, hogy miként vezetik be a hátrányos helyzetűeket egy-egy napon ebbe a „varázslatos világba”, fideszes módra.
Hadházy Ákos szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán lesz is bármiféle következménye a történteknek. Már amennyiben bűncselekményről beszélhetünk.
Vadai Ágnes amiatt fordult a legfőbb ügyészhez, hogy kiderült: hamis okiratot készíthettek a helyi önkormányzatnál az ellen a nő ellen, aki kinevette Filemon Mihály fideszes polgármester lombkorona nélküli lombkoronasétányát a Facebookon.
Nyírmártonfalva neve Filemon Mihály polgármester lombkorona nélküli lombkoronasétányáról híresült el, de a faluban vannak ennél nagyobb gondok is. Elfedi a botrány a község megannyi súlyos baját.
Úgy tűnik, Filemon Mihály fideszes polgármester hungarikumot alkotott.
Ami mellett már elkezdett kihajtani pár tő kannabisz is.
A fideszes kiskirályokkal szemben egyetlen esélye van az egyénnek és a társadalomnak is: ha nem rettenünk meg tőlük és nyíltan felvállaljuk a konfliktust - fogalmazott az országgyűlési képviselő.
Filemon Mihály nem, csak ügyvédje jelent meg a tárgyalóteremben, de sem lombokat, sem kellően alátámasztott érveket nem vitt az Átlátszóval szemben. A döntés nem jogerős.
A településvezető azt állítja, vizsgálat folyik, mert a nő rosszul végzi a munkáját.
Ezt egy hangfelvétel igazolja.
A falu vezetője megunhatta az önkormányzat soha nem látott uniós projektje által vonzott katasztrófaturizmust.
Ellenőrzik, hogy a projektet a 2014-2020-as magyar vidékfejlesztési program keretében finanszírozták-e.
A fideszes településvezető szerint az országgyűlési képviselőnek „semmi köze hozzá”, hogy ennek címén pontosan mennyi forráshoz jutott.
Az Átlátszó szerint a sétány is egy tákolmány: a rétegelt fenyőből készült építmény nem volt lekezelve, a lépcső falécein repedések vannak, a fokok nincsenek rendesen alátámasztva, ha rájuk lépnek, meghajolnak. Ezzel szemben a közbeszerzési értesítő szerint a projekt kész van. A beruházásra a támogatást a magánszemélyként pályázó fideszes polgármester, Filemon Mihály nyerte meg, aki szerint a sétányt meglátogató átlátszós munkatársaknak és Hadházy Ákosnak „semmi köze hozzá”, mire költi az uniós támogatásokat.
Nyírmártonfalván történt a halálos baleset, egyelőre tisztázatlan körülmények között.