„Vicces volt, és mertem egy nevető fejet hozzá tenni” - Megszólalt a nő, akit egy szmájli miatt hívott be magához a nyírmártonfalvai polgármester

A településvezető azt állítja, vizsgálat folyik, mert a nő rosszul végzi a munkáját.

„Azt szeretném, hogy a polgármester ilyen szinten ne tehesse ezt meg az emberekkel. Nemcsak velem, hanem itt még vannak olyan emberek, akik ide vannak utalva, és nem tudnak ugrálni másfele dolgozni. Ezt a sakkban tartást én nem tartom igazságosnak” - nyilatkozta az az asszony az RTL híradójának, akit azért állított a szőnyeg szélére Nyírmártonfalva fideszes polgármestere, mert egy röhögős szmájlit tett ismerőseinek azon képeihez, amelyeken a lomb nélküli lombkoronasétány látható.

Húsvét este aztán megcsörrent a telefonja, a vonal végén pedig a polgármester volt. A beszélgetést rögzítette.

- Le kéne venni a röhögős fejet.

- Milyen röhögős fejet?

- Amit kiraktál. Meg kedd reggel be kell jönnöd az irodába, jó? Egyelőre ennyit akartam neked mondani. Egy picit gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz.





Mivel az asszony szerint ez fenyegető volt, ezért a keddi találkozót is szerette volna felvenni, azonban Filemon Mihály azt követelte tőle, hogy tegye ki telefonját az asztalra. Mivel ezt többször is megtagadta, ezért csak annyit mondott, hogy mindent megbeszéltek és küldeni fogja a papírokat. Most azt szeretné elérni, hogy a polgármester ne tehessen másokkal ilyet.

A csatorna kereste a település első emberét, aki a belső vizsgálatra hivatkozva nem szeretett volna semmit sem mondani. Azt állította, a nő nem végzi jól a munkáját. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy ha az eljárás lezárul, akkor tájékoztatni fogja a közvéleményt. A hangfelvétellel kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt.