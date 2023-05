P. L.;

Egyesült Államok;Fox News;Tucker Carlson;

2023-05-03 10:15:00

„Fehér ember nem így harcol” – vélekedett Tucker Carlson egy kiszivárgott e-mailben

Az ismert republikánus megmondóember még a Capitolium ostroma után írta ezt, ennek ellenére köze lehetett az elbocsátásához.

Kiszivárgott Tucker Carlson egy e-mailje, amelyben a fehér felsőbbrendűségre tett markáns utalásokat, és arról írt, hogy egy pillanatra szurkolni kezdett, hogy Trump-hívek egy csoportja halálra verjen egy antifasisztát. A New York Times szerint a Dominion Voting Systems által a csatorna ellen indított rágalmazási per árnyékában az üzenetnek köze lehetett ahhoz, hogy az ismert tévést elbocsátották a Fox News-tól.

A lap szerint Carlson az e-mailt az egyik producerének írta néhány órával azt követően, hogy Donald Trump hívei az állítólagos választási csalással felheccelve megostromolták a Capitoliumot 2021. január 6-án. A választási csalás vádjával kapcsolatos Dominion-per nyomán azonban az üzenet elindított egy eseményláncot a Fox News vezetésében, ami végül az Orbán-kormány által is kedvelt republikánus-párti tévés elbocsátásában csúcsosodott ki.

Az ominózus e-mail így hangzott:

„Néhány héttel ezelőtt láttam egy videót egy washingtoni utcai verekedésről. Trump-párti srácok egy csoportja körülvett egy antifa-gyereket, és elkezdték kiverni belőle az élő szart is. Legalább hárman voltak egy ellen. Nyilvánvalóan becstelen dolog így megagyalni egy srácot. A fehér férfiak nem így harcolnak. Hirtelen azonban azon kaptam magam, hogy a társaságnak szurkolok, remélve, hogy keményebben megverik, vagy megölik. Nagyon akartam, hogy bántsák a gyereket. Beleéltem magam. Aztán valahol az agyam mélyén megszólalt a riasztó: ez nem jó így. Olyanná válok, amilyen nem akarok lenni. Az antifa arc is egy emberi lény. Bármennyire is megvetem, amit mond és tesz, és abban is biztos vagyok, hogy ha ismerném személyesen, utálnám, de nem szabad örömködnöm a szenvedésein. Ennek zavarni kellene. Emlékeznem kell arra, hogy valahol valaki valószínűleg szereti ezt a gyereket, és összetörne, ha megölnék. Ha nem foglalkozok ezekkel a dolgokkal, ha az embereket a politikájukra redukálom, miben lennék jobb, mint ő?”

Az e-mail közvetlenül azt megelőzően jutott el a Fox vezetéséhez, hogy meg kellett volna védeniük magukat a Dominion Voting Systems által a csatorna ellen indított rágalmazási perben, miután az állítólagos választási csalásban játszott szerepükről szóló hamis narratívákat terjesztették. Mint ismert, a csatorna végül 787 és fél millió dollárt fizetett a cégnek peren kívüli megegyezés keretében, hogy elkerüljék a megszégyenülést.

Emiatt az üzenet a New York Times szerint pánikot szülhetett a Fox News vezetésében, amelynek következtében arra jutottak, hogy Carlson személye ismertsége ellenére valójában többet árt a csatornának, mint használ. A lap kereste az ügyben a tévést, de nem nyilatkozott.