MTI-Népszava;

2023-05-08 18:36:00

A Kreml terrorizmussal vádolja Ukrajnát, Kijev szerint az oroszok célja ugyanaz mint a náciké

A két ország vezetőinek nyilatkozatai egyre durvulnak, a béke pedig távolabb van mint valaha.

Az ukrán hatóságok kijelentései, miszerint készek „oroszokat ölni szerte a világon”, azt bizonyítják, hogy Kijev nemcsak támogatja a terrorcselekményeket, hanem azok közvetlen szervezőjévé is vált – idézte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének hétfői nyilatkozatát a magyar állami hírügynökség. Megjegyezték, Peszkov az ukrán katonai hírszerzés parancsnokának, Kirilo Budanovnak aznapi nyilatkozatára reagált, elítélve azt és elítélésre szólítva fel a Nyugatot „a terrorista kijelentések” miatt.

Budanov az ukrán Unian hírügynökség írása szerint azonban nem pontosan ezt mondta. – Sajnos ismét Ukrajna az agresszorral szembeni ellenállás epicentruma. Ma már életünk árán nemcsak magunkat, hanem az egész világot is megvédjük – fogalmazott, és megígérte, hogy „minden rakétáért és bombáért, minden lerombolt házért, számtalan áldozatért és gyermekek és anyák szenvedéséért, minden Ukrajnában elkövetett bűncselekményért ukrán katonák állnak bosszút”, illetve azt is hozzátette: „Az orosz horda megfullad katonái vérében ukrán földünkön”.

A Kreml szóvivője erre fel kijelentette: az orosz különleges szolgálatok minden szükséges lépést megtesznek az efféle nyilatkozatok hallatán, mely szerinte megerősítette, hogy „Vlagyimir Putyin elnök helyesen döntött, amikor megindította a különleges katonai műveletet”.

Amint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök benyújtott egy törvényjavaslatot, amely szerint Ukrajnában május 8-án ünnepelnék a náci Németország legyőzését, május 9. pedig Európa-nap lenne. Az államfő Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatában nem kertelt: „A gonosz sajnos visszatért. Ahogy 80 évvel ezelőtt a gonosz betört városainkba és falvainkba, most is így van. Bár most más agresszor, az oroszoknak ugyanaz a célja, mint a náciknak: rabszolgaság vagy megsemmisítés”.