Muhari Judit;

Orbán-kormány;gyermekvédelem;mélyszegénység;szakemberhiány;szegregált oktatás;gender;

2023-05-10 12:00:00

Nem a gyermekvédelmi rendszer valódi problémáival, hanem egy nem létező, láthatatlan ellenséggel harcol a kormány

Így reagáltak szakértők a születéskori nem védelméről szóló kormányzati nyilatkozatokra.

– Nyoma nincs annak, hogy a gyermekvédelmi rendszer valódi problémáival akarna foglalkozni a kormány – fogalmazott lapunknak Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke az igazságügyi miniszter közelmúltban tett kijelentésére reagálva. Varga Judit arról írt egy brüsszeli konferencián tett látogatása után, hogy „számunkra nincs kompromisszum a gyermekvédelemben”, és – a bejegyzés szerint – a rendezvényen arról beszélt, hogy „az Európai Bizottság azt a törvényt támadja, amely védi a gyermekek születéskori nemük szerinti önazonossághoz való jogát, és kimondja, hogy az anya nő, az apa pedig férfi.” A miniszter úgy folytatta: „ősszel további intézkedéseket terjesztünk az Országgyűlés elé. Magyarországon lesz a legszigorúbb gyermekvédelmi szabályozás Európában.”

Miután a gyermekvédelemmel összefüggésben kizárólag a nemi kérdésekre tért ki a miniszter, és a korábbi nyilatkoztok is erre utalnak, vélhetően ezzel kapcsolatos lesz a szabályozás módosítása. Orbán Viktor februári évértékelő beszédében is azt mondta: a „genderpropaganda” a gyermekeinkre leselkedő legnagyobb veszély, és a gyerekeket bármi áron meg kell védeni. „Éppen ezért Magyarországon kell lennie a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszernek.”

Meleg Sándor szerint viszont az, amiről Varga Judit vagy a miniszterelnök beszél, nincs összhangban azzal, amit a szakemberek gyermekvédelemnek tartanak. A kormány az LMBTQ elnyomását és felszámolását tartja az egyetlen fontos feladatnak, a szociális munkások viszont azt, hogy a szegénység, vagy a családi elhanyagolás, bántalmazás hatását enyhítsék.

„Ezeket kellene kezelni, nem pedig egy láthatatlan ellenséggel harcolni. És, ha mindezt megoldotta a kormány, akkor esetleg lehet arról beszélgetni, hogy olvassanak-e a gyerekek olyan mesét, ahol két herceg vagy két királylány lesz szerelmes egymásba, vagy inkább ne”.

Szerinte a kormánynak van egy idealizált családképe.

A demográfiai kutatások alapján viszont a magyar társadalom ennél sokszínűbb. Vannak egyedülálló- elvált- vagy özvegy szülők, élettársi kapcsolatban élők, és olyan családok is, ahol az egyik nagyszülő kapcsolódik be a nevelésbe. Ebben a körbe tartoznak az azonos nemű párok is.

– fogalmazott Meleg Sándor.

Hasonlóan vélekedik L. Ritók Nóra, a gyermekszegénység felszámolásáért dolgozó, Kelet-Magyarországon, a berettyóújfalui régióban működő Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, az Igazgyöngy Alapfokú Művészet Iskola igazgatója. Úgy fogalmazott: veszélyben vannak a gyerekek, és azonnali beavatkozásra van szükség, de nem amiatt, amit Varga Judit állít.

Pénz, szakember kellene a színvonalas, minden gyerek igényére reagálni képes oktatásra is – mondta.

Egy neve elhallgatását kérő szakember évtizedek óta a közszférában dolgozik. Volt vezető a közigazgatásban, majd „terepen” is vállalt munkát, több intézményt irányított. Az elmúlt években folyamatosan tanult, így viszont a munkaadók szerint túlképzetté vált, a többféle szakirányú végzettsége már sok erre a területre. Jelenleg állást keres. Legutolsó munkahelyéről azért kellett mennie – mesélte lapunknak –,

„Több olyan kamasz él együtt ezekben az intézményekben, akiknek súlyosan traumatizált előéletük van. Napi szintű probléma, hogy sok helyen nincsenek felkészülve ezeknek a fiataloknak a megfelelő ellátására” – fogalmazott. Azt mondja, amikor intézményvezetőként dolgozott, közvetlen közelről látta a gyermekvédelmi rendszer működését, annak problémáit. A szakemberhiány jelentős,

A családokkal foglalkozó intézmények is létszámhiánnyal küzdenek, kevés a családgondozó, a tanácsadó, aki segítséget nyújtana problémák megoldásában. Így viszont a családjukból kiemelt gyerekeknek esélyük sincs visszakerülni a szüleikhez. Gyermekotthoni ellátásuk esetén pedig a mindennapi gondozásukhoz viszont elég egy OKJ-s végzettséggel rendelkező gyerekfelügyelő,

– tette hozzá.