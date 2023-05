nepszava.hu;

Miskolc;terv;fiatalkorú;részletek;iskolai lövöldözés;

2023-05-10 09:22:00

Lejátszotta a mészárlást a virtuális térben az iskolai lövöldözésre készülő miskolci fiú

A jogi képviseletét ellátó ügyvéd szerint a fiatal hamarosan vallomást tesz a rendőrségen.

A virtuális térben már lejátszotta az iskolai vérengzést az a 17 éves miskolci fiú, akit korábban amiatt fogott el a Terrorelhárítási Központ (TEK), mert iskolai lövöldözésre készült – erről számolt be szerdán a Blikk.

Mint írják, a fiatal egykori általános iskolája tökéletes másolatát alkotta meg a virtuális térben, majd eljátszotta az iskolai vérengzést, mindenkire lőtt a szimulációban. A lap úgy tudja, a rendőrség által kirendelt informatikus szakértők meg is találták ezt a játékot.

Az ügyben megkeresték a fiatal jogi képviseletét ellátó ügyvédet, aki megerősítette, hogy a nyomozó hatóságok valóban rendelkeznek olyan információkkal, amelyeket „kár lenne tagadni”. Mint mondta, a fiúval úgy döntöttek, hogy nemsokára vallomást tesz a rendőrségen, igaz, a fiatal tagadni fogja, hogy a való életben is véghez akarta vinni a mészárlást. – Az tényszerűen igaz, hogy az interneten messze ment, de ez nem azt jelenti, hogy a való életben is képes lett volna a fantáziáját tettekre váltani – közölte.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a miskolci fiatal a gyanú szerint chatfórumokon osztotta meg az iskolai lövöldözéssel kapcsolatos tervét. Arra készült, hogy a 18. életévét betöltve fegyvert vásárol, az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárással pedig teljesen tisztában volt. Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Rendszeresen keresett fel a közelmúltbeli amerikai lövöldözésekről szóló beszámolókat is. A TEK munkatársai egy miskolci panellakásban fogták el, és emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás. A fiút egy nevelőintézetben tartják fogva, ahol megpróbálta felakasztani magát, ám a felügyelő ezt észrevette, így levágták a kötélről, és kórházba szállították.

A lap beszámolója szerint a fiatal egy olyan nemzetközi chatcsoport tagja is volt, amelynek fiatal tagjai arról fantáziáltak, hogy iskolai mészárlást hajtanak végre. A számítógépén lévő beszélgetésekből állítólag kiderül, többekkel is beszélgetett arról, hogy megöli volt iskolája tanulóit, illetve édesanyjával is végezni akart. Egyedül a kutyáját hagyta volna életben, mert „az állat szerinte nem érdemli meg a halált”. Panaszkodott amiatt, hogy nem tudott fegyvert szerezni.

Úgy tudják, a kirendelt elmeszakértő nem tapasztalt kóros elváltozást a fiatalnál, így a fiú a bíróság által kiszabott büntetését nagy valószínűséggel nem az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetben, hanem a fiatalkorúak börtönében tölti majd le.