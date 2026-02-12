Pinceétterem, fedett passzázs, kávézók, pénz.
A főváros nem zárkózik el a magasházaktól Rákosrendezőn, de előtte látványvizsgálatot tartana. Előzetes egyeztetés nélkül azonban a budapesti vezetés semmit sem támogat.
A több mint négyórás tárgyalás során a fenyegetőző férfi egyszer sem említette, hogy robbantani akar, ugyanakkor eltervezhette, hogy akár a rendőrökkel együtt hal meg.
Jelentősen megerősíti keleti szárnyát, tagországai pedig komoly fejlesztésbe kezdtek. A Baltikum különösen sokat nyer: már átmenetileg se adják fel.
A jogi képviseletét ellátó ügyvéd szerint a fiatal hamarosan vallomást tesz a rendőrségen.
A terv kivágta a biztosítékot az Egyesült Államokban.
Új-Zéland kiadta első nemzeti tervét, melynek célja, hogy segítse a felkészülést az éghajlati válság következményeire, az árvizekre, erdőtüzekre, a tengerszint emelkedésére.
Az eredetileg becsült nettó 430 millió forint helyett a Roden Mérnöki Iroda Kft. és a Vibrocomp Kft. nettó 298 millió forinttal nyerte az M0-s autóút nyugati szektora továbbépítésének környezeti tervezésére kiírt közbeszerzést - az eredmény a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.