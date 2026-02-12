Karácsony Gergely saját tervvel válaszolt a budapesti Dubaj ötletére, egy kisebb felhőkarcoló is háromszor olyan magas lehet, mint Gábriel arkangyal a Hősök terén

A főváros nem zárkózik el a magasházaktól Rákosrendezőn, de előtte látványvizsgálatot tartana. Előzetes egyeztetés nélkül azonban a budapesti vezetés semmit sem támogat.