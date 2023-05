P. L.;

Orbán Viktor;Rákosi Mátyás;Fluor Tomi;

2023-05-10 13:55:00

„Ismerős” – írta Fluor Tomi egy Rákosi-beszédhez, amely valahogy pont úgy hangzik, mint egy Orbán-beszéd

Dollár, béketábor és mi szem-szájnak ingere.

Rákosi Mátyás elvtárs beszéde az országgyűlés 1952 december 15-i ülésén - olvasható a felszólalás címe, amit Karácson Tamás rapper, ismertebb nevén Fluor Tomi tett közzé a Twitteren. A beszédhez csak annyit tett hozzá, hogy „ismerős”.

A zenész ugyan konkrétan nem nevezte meg, hogy Orbán Viktorra utal a hasonlattal, a beszéd tartalma azonban elég félreérthetetlenül erre utal. Olyan szófordulatok vannak benne, mint hogy:

„Az Egyesült Államok monopolkapitalistái egyre nyíltabban törnek világuralomra, e céljuk elérésében egyre nyíltabban készítik elő a harmadik világháborút. Ezzel kapcsolatban egyre élesebb a háborús uszítás a Szovjetunió, a béketábor ellen.”

„Az amerikai imperialisták világuralmi terveik támogatására alávetik maguknak a többi kapitalista országokat.”

„Szövetséget kötnek ezeknek az országoknak reakciós tőkéseivel, akik szívesen eladják hazájuk függetlenségét a dollárért.”

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor újabban Joszif Visszarionovics Sztálin szovjet diktátor kedvenc fordulatával a „béketábor” megnevezést aggatta saját politikájára, ahogy arról is több ízben írtunk, hogy a kormányfő megnevezte az Egyesült Államokat és a Biden-adminisztrációt az ellenfeleként. Kijelentéseire David Pressman amerikai nagykövet is felfigyelt.