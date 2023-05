nepszava.hu;

2023-05-11 15:56:00

Polt Péter: Öt éve felderítési szakban van az erzsébetvárosi választási csalás ügye

A feljelentést Oláh Lajos DK-s országgyűlési képviselő tette még 2018-ban, amikor kiderült, hogy ugyanaz a 341 aláírás szerepel a Fidesz és egy kamupárt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni osztályán indult büntetőügy továbbra is felderítés szakaszban van – válaszolta Polt Péter legfőbb ügyész Oláh Lajos DK-s parlamenti képviselő írásos kérdésére csütörtökön abban a 2018-as választási csalások miatt indult eljárásról, amely miatt az ellenzéki politikus még akkor feljelentést tett. A Fidesz, meg az egykori MSZP-s Lévai Katalin által alapított Lendülettel Magyarországért nevű párt erzsébetvárosi-terézvárosi jelöltjének összesen 341 ajánlója volt ugyanaz, és amiatt utóbbi szervezet jelöltjét nyilvántartásba sem vették.

Oláh Lajos, aki egyébként nem csak 2018-ban, hanem előzőleg 2014-ben, majd 2022-ben is megnyerte a fővárosi 5. számú választókerületben az országgyűlési választást, most a legfőbb ügyésznek írt levelében felidézte: „több mint 5 év telt el a 2018-as országgyűlési választások óta, amikor is napvilágra került, hogy a Fidesz miként asszisztál kamupártok választási csalásaihoz Erzsébet- és Terézvárosban”.

Az ellenzéki politikus, aki több helyi lakossal együtt feljelentést tett, azt állítja: egyértelmű volt, hogy a Fidesz és egy kamupárt ajánlóívein Teréz- és Erzsébetvárosban 341-nél is több, azonos ajánlás szerepelt, megegyező sorrendben, különböző aláírásokkal. Oláh Lajos arra is választ várt volna Polt Pétertől, hogy hány embert hallgatott ki a nyomozóhatóság az eset kapcsán, történt-e vádemelés választási csalás miatt, illetve az említett 341-ből hány embert hallgatott ki a rendőrség és hányat az érintett pártok képviselői közül, de az magyar ügyészi szervezet feje elhárította a kérdést arra hivatkozva, hogy az ügyről „változatlanul a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogosult tájékoztatást adni”.