2023-05-13 13:53:00

Külföldi támadás miatt leállt az OTP több digitális szolgáltatása

A hibát már elhárították, a rendszerek megfelelően működnek. Ukrajna a múlt héten nyilvánította „a háború szponzorának” a magyar pénzintézetet.

Külföldről érkező túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális rendszereit – közölte az rtl.hu-val az OTP. A bank tájékoztatása szerint a támadást a szakemberek aktívan kezelték, majd sikeresen elhárították, és csak egy rövid ideig állt le amiatt az OTP Bank több digitális szolgáltatása.

A portál felidézi, hogy szombat reggel leállt az OTP új internet- és mobilbankja, és a pénzintézet honlapja sem volt elérhető. Az OTP Facebook-oldalán a kommentekben többen is jelezték, hogy „nem működik az OTP terminál”, és az alkalmazás sem, valamint „semmilyen fizetési felület nem működik”

Az OTP az rtl.hu megkeresésére szombat délelőtt negyed tízkor elmondta, hogy a hibát elhárították. A pénzintézet közölte, hogy „rövid ideig az OTP Bank több digitális szolgáltatása részlegesen, vagy egyáltalán nem volt elérhető”, és hozzátették, hogy „kollégáink a hibát elhárították, a rendszerek megfelelően működnek.”

Felvették a „háború szponzorai” közé

Korábban lapunk számolt be elsőként arról, hogy az ukrán Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökség (NAZK) május 4-én a háború szponzorának minősítette az OTP-t. A döntést a szervezet azzal indokolta, hogy a pénzintézet tovább folytatja ténykedését Oroszországban, valamint betartja azt a hitelezési törvényt, amelynek előírásai szerint az oroszok finanszírozhatják a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságot. A kijevi vezetés felrótta a magyar pénzintézetnek, hogy azok közé a bankok közé tartozik, amelyek kedvezményes hitelnyújtási feltételeket biztosítanak az orosz hadsereg tagjainak, beleértve a törlesztések halasztásának lehetőségét. Ezek a bankok – állítja a NAZK – utalnak a 377-FZ jelzésű oroszországi törvényre, elismerve a szakadár Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság függetlenségét. „Azzal, hogy orosz leányvállalata folytatja a pénzügyi szolgáltatásait, egyértelmű bizonyságot nyert, hogy az OTP csoport oroszországi pénzügyi műveleteinek folytatásával támogatja és szponzorálja a terrorizmust” – állapította meg a közlemény, amely szerint az OTP Bank a 24. olyan intézmény, amelyet a NAZK felvett a „háború szponzorainak” sorába.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezt követően az ukrán döntésre hivatkozva elkezdte feszegetni, hogyan is tárgyalhatna az Orbán-kormány EU-s szankciók következő köréről a háborús agresszor Oroszország ellen, amíg az OTP Ukrajnában viseli a háború szponzora bélyegét, maga a magyar pénzintézet pedig az erről szóló cikkünkre válaszul küldött szerkesztőségünknek egy közleményt, benne nyolc nap után az ukrán állítások részletesebb cáfolatával. Ebben egyebek mellett azt írták, az OTP Bank szerepeltetése a „háború szponzoraként” teljességgel méltatlan, és arra fognak törekedni, hogy erről meggyőzzék az ukrán illetékeseket is. Hozzátették, hogy az OTP Bank elítél minden, szuverén ország elleni agressziót, így az Ukrajna ellen elkövetettet is, és elkötelezett az ukrajnai polgárok és az ország gazdaságának támogatásában. Ennek jegyében a bank a folyamatos szolgáltatás és a hitelezési tevékenység fenntartása mellett (forintban) milliárdos nagyságrendű humanitárius támogatással segítette Ukrajnát, és több száz háborús menekültnek nyújtott tartós szállást és ellátást Magyarországon. Szerintük az NAZK az OTP Bankot megbélyegző döntése alátámasztására több téves, valótlan érvet hozott fel.