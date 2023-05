Á. B.;

2023-05-16 16:44:00

Szijjártó Péter Csöcsiangból számolt be az újabb, Magyarországra érkező kínai beruházási hullámról

Diadaljelentést adott a kommunista diktatúrában tárgyaló miniszter.

A kínai autóipari vállalatok magyarországi sikerének híre végigsöpört a komplett kínai gazdaságon, így nem csoda, hogy más iparágak vállalatai is kedvet kaptak a magyarországi beruházásokhoz - írta Facebook-oldalán kedden délután a külgazdasági és külügyminiszter a kínai Ningbo (más néven Csöcsiang) városából.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a ma átbeszélt tervek alapján újabb több száz millió eurónyi kínai munkahelyteremtő beruházás érkezik a közeljövőben Magyarországra.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, hétfőn öt kínai nagyvállalat vezetőjével is tárgyalt a nap folyamán a tárcavezető, amely társaságok közül négy „az elektromos autóiparhoz kapcsolódóan” fog beruházást végrehajtani Magyarországon, így kiszolgálva a szintén jelen lévő német autógyártókat is. Kérdés persze, hogy mennyi magyar munkás fog dolgozni a leendő kínai gyárakban. Mint lapunk hétfői cikkéből kiderül, idehaza van olyan autóipari üzem, ahol magyarokat már nem is vesznek fel. A Távol-Keletről és Délkelet-Ázsiából érkező vendégmunkások száma ugyanakkor ugrásszerűen növekszik, csak az autóiparban több ezer fülöp-szigeteki dolgozik.